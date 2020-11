Lewis Hamilton dopo la vittoria del Gran premio di Turchia è diventato nuovamente campione del mondo di Formula 1 e ha eguagliato il numero di titoli mondiali del pilota tedesco Michael Schumacher, portandosi a quota sette. L'inglese ha finora all'attivo in carriera 94 gare vinte e 97 pole position. Numeri che lo proiettano in cima alla classifica dei piloti più vincenti di sempre. Traguardi incredibili, che pochi avrebbero pensato potessero essere raggiunti in questa disciplina, nella quale si combinano passione, velocità, tecnica, talento e tecnologia. Lewis Hamilton ha saputo unire tutte queste caratteristiche, creando un puzzle perfetto.

La maturità acquisita anno dopo anno

Il successo di Lewis Hamilton arriva da un connubio perfetto tra il suo talento e la macchina. Una sintonia cresciuta con gli anni grazie al duro lavoro svolto insieme ai suoi ingegneri. Anche Bottas guida la stessa monoposto, ma - ad esempio - solo Hamilton è stato capace di fare 50 giri su gomme intermedie e vincere con più di 30 secondi di vantaggio sui suoi avversari, come accaduto domenica in Turchia. Solo lui ha saputo portare al traguardo una macchina, di fatto, su tre ruote a Silverstone, così come solo l'inglese è stato capace di fare la pole position con il record assoluto sulla pista cittadina di Singapore.

Hamilton è un campione indiscusso. I record non sono mai abbastanza per uno che non si accontenta di vincere il mondiale senza aver annichilito gli avversari anche in gara.

Il prossimo obiettivo sono le 100 pole position e l'ennesimo titolo mondiale. Per raggiungere tutto questo serve, però, la firma sul contratto con la Mercedes che al momento non è ancora arrivata. Lo stesso Lewis, alcune settimane fa, aveva dichiarato di non esser sicuro di correre ancora in Formula 1 il prossimo anno.

Il messaggio ai tifosi: 'Inseguite i vostri sogni'

Dopo la conquista del titolo mondiale Hamilton ha lanciato un messaggio ai tifosi: “Non male per uno cresciuto in una casa popolare, no? Non mollate mai, non rinunciate mai ai vostri sogni perché in tanti mi hanno detto in passato che i miei erano irraggiungibili.

E invece sono qui, lo potete fare anche voi”.

Queste le sue belle parole, affidate ai social, con la speranza che qualche giovane possa trovare in lui l'ispirazione e riesca in futuro a imitarlo. D'altronde la storia della Formula 1 ci insegna che i record non sono impossibili da battere e questo Lewis Hamilton lo sa bene.