Non c'è pace per Valentino Rossi. Il pesarese, dopo l'ennesimo tampone effettuato ieri, martedì 3 novembre, risulta ancora positivo al coronavirus. Oggi in serata è stato sottoposto ad un ulteriore test che, in caso di negatività, gli potrebbe consentire di essere presente nel prossimo weekend di Valencia. Le norme anti-covid per l’accesso al paddock della MotoGP richiedono infatti un doppio tampone negativo col secondo effettuato a ridosso (96 ore) del giovedì: in caso di responso negativo, domani stesso Valentino eseguirebbe un secondo tampone che in caso di ulteriore negativo farebbe scattare luce verde al suo ritorno in pista.

Al momento Valentino è ancora in isolamento in quel di Tavullia e sta aspettando con ansia il responso. Rossi, lo ricordiamo, è positivo dal 16 ottobre scorso, una condizione la sua che l'ha già costretto a saltare il doppio appuntamento ad Aragon.

Garrett Gerloff il sostituto di Valentino nel Gp d'Europa

Se Valentino Rossi non dovesse guarire dal coronavirus, la casa giapponese di Iwata ha già fatto sapere tramite una nota ufficiale che il suo sostituto sarà Garrett Gerloff, il pilota statunitense che quest'anno ha esordito nel mondiale Superbike alla guida della Yamaha YZF-R1 del team GRT. Nel 2016 e nel 2017 ha corso nella categoria Supersport del campionato Motoamerica vincendo entrambe le edizioni.

Nel 2018 è poi approdato nel campionato MotoAmerica Superbike concludendo con il quinto posto l'anno d'esordio e con il terzo l'anno successivo. Il suo sarà un compito ingrato e molto difficile, cioè sostituire alla guida una leggenda come Valentino.

Le parole di Valentino: 'Mi sento bene e non vedo l'ora di tornare a bordo della mia M1'

In una nota stampa Valentino ha parlato del delicato quanto difficile momento che sta affrontando. Lo storico campione di Motogp ha dichiarato di sentirsi bene e di non vedere l'ora di tornare in sella alla sua M1 per correre gli ultimi gran premi di questo pazzo 2020.

Valentino è stato sintomatico soltanto i primi due giorni, poi è piano piano tornato al 100% della forma. Non appena venuto a conoscenza della positività al tampone, ha provveduto ad isolarsi nella sua casa a Tavullia seguendo le raccomandazioni dei medici. ''Purtroppo ieri (martedì 3 novembre) ho fatto un altro test ed è positivo, come tutti i precedenti'', ha dichiarato ancora il Dottore. Il reiterarsi della situazione, come già sottolineato, potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al doppio appuntamento in Spagna di Valencia. La Yamaha e tutti i suoi tifosi sperano che il loro idolo possa tornare presto, nel frattempo c'è solo da aspettare e sperare: domani è la giornata chiave.