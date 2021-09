Con la sua quinta tappa che si è disputata il 3 settembre, il Benelux Tour ha cominciato ad alzare l’asticella delle difficoltà nel percorso, ma senza riuscire a tagliare fuori dalla contesa i velocisti più forti. La corsa, disegnata tutta in Belgio e con un finale in circuito, ha proposto diversi brevi strappi e un tracciato molto angusto che ha messo in grande difficoltà il leader della classifica Stefan Bissegger, costretto a lasciare il simbolo del primato a Stefan Kung. La soluzione è stata comunque con una volata molto folta che ha visto Caleb Ewan andare a rimontare Sonny Colbrelli per centrare così il sesto successo stagionale.

Evenepoel si ferma

La quinta tappa del Benelux Tour è partita con la notizia di un ritiro eccellente, quello di Remco Evenepoel. Il giovane belga aveva già sofferto di problemi di stomaco nei primi giorni di corsa, ma sembrava aver risolto tutto. Stamani invece la Deceuninck Quickstep ha confermato che il suo corridore non sarebbe ripartito per questa quinta tappa. “Remco ha ricominciato ad avere problemi di stomaco nella notte ed è stato deciso che oggi non partirà. I medici del team monitoreranno attentamente la situazione nei prossimi giorni” ha comunicato la squadra belga.

Per Evenepoel questo Benelux Tour doveva essere l’ultima corsa prima dei Campionati Europei che si svolgeranno la prossima settimana in Trentino.

Il giovane belga resta al momento iscritto alla gara a cronometro della rassegna continentale, che si terrà giovedì 9 settembre.

Asgreen sfortunato, sprinta Ewan

La corsa è stata poi caratterizzata da una fuga di Jack Bauer, Hugo Houle e Casper Pedersen. Il gruppo ha cominciato ad accelerare ad una quarantina di chilometri dall’arrivo, soprattutto sotto gli scatti della Trek con Theuns e Styuven.

Nonostante una certa animosità e un percorso molto tortuoso non sono riuscite a sganciarsi delle vere e proprie fughe, anche perché gli strappi si sono rivelati molto brevi e facili. Molti dei velocisti più forti sono riusciti a rimanere in gruppo, mentre ha dovuto cedere il leader della classifica generale Stefan Bissegger, fortissimo sul passo ma ancora un po’ acerbo per questi percorsi così tecnici.

La fuga è stata raggiunta ad una decina di chilometri dall’arrivo, e subito dopo si è verificato un episodio che potrebbe risultare anche decisivo per le sorti della classifica finale. Il danese Kasper Asgreen, leader virtuale dopo la debacle di Bissegger, è stato costretto a fermarsi per un salto di catena e non è più riuscito a rientrare. Mohoric ha poi tentato di andarsene sull’ultimo strappo del percorso, ma è stato subito raggiunto da Sagan e dal resto del gruppo. la corsa si è così risolta in volata, con il Team Bahrain che ha lanciato Sonny Colbrelli. Il bresciano ha piazzato un bello sprint ma si è visto rimontare da Caleb Ewan, nascosto alle sue spalle e pronto ad esplodere la sua solita fiammata nelle ultime pedalate.

Ewan è così andato a vincere davanti a Colbrelli, Danny Van Poppel e Sagan.

🎥Recap of stage 5 of the #BeneluxTour in 59 seconds! pic.twitter.com/TG0mxYBjlU — Benelux Tour (@BeneluxTour) September 3, 2021

In classifica generale, visti problemi accusati da Bissegger e Asgreen, è passato al comando Stefan Kung con 2’’ su Durbridge e 6’’su Laporte e Campenaerts.

Il Benelux Tour continua domani con una tappa che ripercorre alcune cote ardennesi, su tutte il Saint Roch, mentre domenica la conclusione sarà con una frazione fiamminga con l’arrivo a Geraardsbergen.