A poco più di un anno e sette mesi di distanza dal combattimento del 22 febbraio 2020 in cui Tyson Fury strappò il titolo mondiale dei pesi massimi versione Wbc a Deontay Wilder, i due pugili si ritrovano l'uno contro l'altro nella notte di Las Vegas. Sul ring della T-Mobile Arena si disputa il terzo confronto di questa saga pugilistica, una trilogia come tante altre che hanno caratterizzato la storia dei pesi massimi. Il primo match, combattuto a Los Angeles l'1 dicembre 2018 si chiuse con un verdetto di parità mentre il secondo, come già detto, vide il successo di Fury per tko al 7° round.

Fu l'ultimo match disputato da entrambi. Sono seguiti mesi convulsi in cui il neo-campione del mondo aveva dichiarato di non essere interessato a un terzo combattimento, nonostante la clausola di rematch inserita nel contratto. Il ricorso presentato dai legali di Wilder ha costretto Fury ad accettare la terza sfida che, inizialmente, era stata fissata a luglio, poi rinviata ad ottobre a causa della positività al coronavirus del campione del mondo. Dunque stanotte arriva la 'resa dei conti', Tyson Fury si presenta sul ring di Las Vegas con un record ancora immacolato: 31 combattimenti con 30 vittorie (21 prima del limite) e un pari. Deontay Wilder ha un personale di 42 vittorie di cui ben 41 prima del limite, una sconfitta e un pari. La riunione organizzata da Top Rank e TGB Promotions prevede un corposo undercard, il match clou non inizierà prima delle 5.00, ora italiana.