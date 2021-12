Il mondo del ciclocross è pronto per rivivere finalmente la classica e stellare sfida diretta tra i due fenomeni che hanno cambiato la storia di questa disciplina, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. Nelle due gare che si svolgono all’indomani del Natale, tra domenica 26 e lunedì 27 dicembre, l’olandese e il belga tornano a rinverdire la loro accesa rivalità, trovandosi per la prima volta uno contro l’altro in questa stagione di ciclocross. Van Aert ha già partecipato ad alcune gare, vincendo sempre, mentre Van der Poel è al debutto stagionale dopo aver superato un infortunio ad un ginocchio.

Campi di gara di questi atteso confronto che promette scintille e grande spettacolo sono la tappa di Coppa del Mondo di Dendermonde e quella del Superprestige a Heusden Zolder.

Ciclocross, Van Aert parte da favorito

La gara di Dendermonde, dodicesima tappa della Coppa del Mondo, è diventata la gara più attesa della stagione di ciclocross. Le gare tra prati e fango vanno avanti ormai da oltre due mesi, ma solo qui si sfideranno per la prima volta Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, i due fuoriclasse che hanno riscritto la storia del ciclocross portandolo a livelli mai visti in precedenza.

La corsa è in programma domenica 26 dicembre a Dendermonde, in Belgio, su un circuito che si preannuncia molto pesante, sia per le precipitazioni che si stanno riversando sulla zona, che per la natura del terreno.

Un anno fa la gara di Dendermonde si rivelò la più massacrante della stagione del ciclocross, un vero acquitrino che costrinse i corridori a percorrere lunghi tratti a piedi con la bici in spalla. Questa situazione favorì le caratteristiche tecniche di Wout Van Aert, grande podista e molto a suo agio sui percorsi molto fangosi e pesanti.

Il belga concluse da dominatore con quasi tre minuti di vantaggio Van der Poel.

Il tracciato di Dendermonde è stato in parte modificato in questa edizione, con l’aggiunta di un tratto sabbioso e di alcuni passaggi più tecnici, ma preannuncia ancora una corsa nel fango che dovrebbe favorire Wout Van Aert. Il belga arriva a questo primo confronto diretto anche con più certezze del rivale di sempre, avendo già corso e vinto nelle scorse settimane, contrariamente al campione olandese che è al debutto assoluto.

Subito dopo la corsa di Coppa del Mondo di Dendermonde, il ciclocross si sposterà a Heusden Zolder, dove lunedì 27 dicembre è in programma una tappa del Superprestige con un altro atteso scontro frontale tra Van Aert e Van der Poel. Il contesto tecnico qui dovrebbe essere più equilibrato e permettere al fuoriclasse olandese di poter contrastare meglio il belga, che comunque si presenta a questo doppio confronto da favorito

Al via anche Pidcock, tra le donne è sfida Vos - Brand

Nella sfida tra i due giganti del ciclocross proverà ad inserirsi anche quello che molti vedono come il numero tre della disciplina, il britannico Tom Pidcock, e i tanti specialisti che si sono presi la scena nella parte iniziale della stagione, come Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout e Toon Aerts.

Anche le gare femminili, sia a Dendermonde che a Heusden Zolder, promettono grande spettacolo, con le olandesi Lucinda Brand e Marianne Vos che partono da favorite.

La gara di ciclocross di Dendermonde sarà trasmessa in diretta tv e streaming sia dalla Rai che da Eurosport, mentre quella di Heusden Zolder, come tutte le tappe del Superprestige è un’esclusiva di Eurosport.

Ecco la programmazione per le due corse.

Domenica 26 dicembre – Coppa del Mondo Dendermonde

Gara femminile: ore 13.30 - In tv su Eurosport 1 e Rai Sport, in streaming su Eurosport Player Discovery Plus e Rai Play.

Gara maschile: ore 15 – In tv su Eurosport 1 e Rai Sport, in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus e Rai Play

Lunedì 27 dicembre – Superprestige Heusden – Zolder