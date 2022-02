Procede benissimo la riabilitazione di Egan Bernal, ciclista colombiano della Ineos Grenadiers che lo scorso 24 gennaio è stato protagonista di un bruttissimo incidente. Mentre si trovava in Colombia per allenarsi, infatti, il corridore si è schiantato a tutta velocità contro un pullman, in quel momento fermo per far scendere un passeggero. In seguito al sinistro Bernal ha accusato numerose fratture, che lo hanno costretto anche a sottoporsi a un intervento chirurgico. Nonostante la violenza dell'impatto (che, per ammissione del corridore stesso, poteva renderlo paraplegico), però, a meno di un mese di distanza Bernal è già tornato a pedalare grazie all'ausilio di una cyclette.

'Non permettete a nessuno di dirvi che non potete fare qualcosa'

Il video della riabilitazione è stato pubblicato dal ciclista stesso in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Decisamente molto alta la motivazione del colombiano, che a corredo del filmato ha pubblicato una descrizione decisamente motivante, in cui invita chiunque a non farsi dire da nessuno di non essere in grado di fare qualcosa.

Decisamente molto alti i progressi ottenuti dal corridore, dunque. Lo scorso 9 febbraio, infatti, Bernal è stato dimesso dalla Clinica Universitaria de la Sabana, dove è rimasto in terapia intensiva per diversi giorni. Il giorno del suo rientro a casa il corridore ha pubblicato una foto che lo ritraeva in piedi, in compagnia degli operatori sanitari che lo hanno curato.

Poche ore dopo, il 10 di febbraio, Bernal ha invece aggiornato i tanti fan e sostenitori pubblicando un breve filmato in cui camminava da solo, con il sostegno di un busto. Poche ore fa, a solo una settimana di distanza da quella clip, Bernal pedala. Un miglioramento decisamente molto veloce, dunque, che ha sorpreso anche il suo team di fisioterapisti.

Il team assicura che la riabilitazione 'Sta andando bene'

A confermare il buon andamento del recupero di Bernal è stata anche la Ineos, che in una nota ha confermato come la riabilitazione stia "andando bene" e stia permettendo al ciclista di fare dei "grandi progressi". Il team ha poi fatto sapere che Bernal si sta allenando a casa, dove ovviamente viene seguito da una equipe specializzata.

In merito alle tempistiche per il rientro a competere in Grandi Giri, il team non si è sbilanciato e ha ammesso come una tempistica non sia ancora stata definita: "Non sappiamo ancora quando potrà tornare in sella alla sua bici da strada". Per questo motivo, al momento è previsto che Bernal rimanga ancora per un periodo di tempo in Colombia. Il suo ritorno in Europa, ha concluso il team, avverrà solo quando "i suoi progressi avranno raggiunto un discreto livello".