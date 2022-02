Fernando Alonso "incorona" la Ferrari dopo i test invernali di Barcellona. Il pilota asturiano, raggiunto dai microfoni della televisione spagnola TVE, ha indicato nella scuderia di Maranello la più veloce in pista durante i tre giorni di prove sul circuito di Montmelò. Il portacolori della Alpine, ad ogni modo, non ha nascosto un pizzico di sorpresa per le prestazioni e i tempi sul giro inanellati dalle monoposto del cavallino rampante.

Alonso ha dunque confermato le sensazioni dei colleghi Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes), sottolineando come la Ferrari sia sembrata, in questa anteprima della Formula 1 2022, la vettura migliore dell'intero lotto.

Subito dopo, riferendosi al connazionale Carlos Sainz, ha detto che questa rappresenta una "grande notizia" per lui ma anche per tutti gli appassionati spagnoli della classe regina del motorsport.

Alpine: problemi nell'ultima giornata di test a Barcellona

La tranche conclusiva dei test invernali della Formula 1 a Barcellona non ha avuto in Fernando Alonso uno dei suoi protagonisti. La scuderia per la quale corre il due volte campione del mondo, infatti, si è dovuta arrendere anzitempo per problemi di affidabilità. Il team Alpine, a causa di un guasto idraulico, ha preferito evitare di sottoporre le sue monoposto ad uno stress ulteriore, anche perché mancavano i pezzi di ricambio.

La squadra francese di casa Renault, infatti, è arrivata in Catalogna soltanto con una specifica dell'ala anteriore e posteriore.

Alpine quindi pensa già ai prossimi test che si terranno in Bahrain dal 10 al 12 marzo, quando potrà provare un nuovo pacchetto aerodinamico.

Qualche problema c'è stato anche per la fase di sviluppo della power-unit, che avrebbe palesato qualche carenza già durante la lavorazione in fabbrica. Dunque, per adesso il team francese è stato piuttosto cauto e non è ancora chiaro quale sarà il suo potenziale quando, il 20 marzo, proprio in Bahrain, scatterà il primo semaforo verde della stagione 2022 della Formula 1 che, stando al pensiero di Alonso, dovrebbe vedere la Ferrari tra le vetture da battere insieme alla Mercedes.

Il fuoriclasse spagnolo a Barcellona, dopo aver provato la sua Alpine per 141 giri complessivi in tre giorni, ha provveduto a fornire le sue indicazioni al team sui vari aspetti da migliorare della sua monoposto.

Alonso crede in Mick Schumacher: 'Pilota di grande talento'

Alonso, oltre a parlare della Ferrari, in questi giorni si è soffermato anche su Mick Schumacher.

Il giovane driver tedesco, dopo una stagione d'esordio complicata alla guida di una Haas in difficoltà sotto il profilo tecnico e aerodinamico, spera di poter avere a disposizione una monoposto più competitiva per mostrare tutto il suo potenziale. Su questo punto, il driver asturiano della Alpine ha pochi dubbi.

"È un pilota di grande talento e mi piace molto come persona", ha dichiarato Alonso a RTL. L'ex ferrarista ha poi specificato che, se davvero con i nuovi regolamenti la Haas dovesse essere una vettura più affidabile e veloce, allora il figlio di Michael Schumacher potrebbe finalmente: "Mostrare il suo talento".