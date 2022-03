Nella Eurolega di Basket, la trentunesima giornata ha visto il Barcellona mettere una seria ipoteca sul primo posto al termine della regular season.

Alla compagine catalana, protagonista di una larga affermazione esterna contro i tedeschi dell’Alba Berlino per 95-79, sarà, infatti, sufficiente vincere una delle ultime tre partite rimaste per rendersi irraggiungibile dai rivali del Real Madrid superati in volata a Istanbul dai turchi dell’Anadolu Efes per 93-90, dai greci dell’Olympiacos Pireo, impegnati stasera nel Principato di Monaco e dall’AX Armani Exchange Milano, seccamente sconfitta in trasferta dagli israeliani del Maccabi Playtika Tel Aviv per 75-58.

Il quadro dei risultati della prima parte del terzultimo turno è completato dal successo interno riportato dai greci del Panathinaikos OPAP Atene sui tedeschi del Bayern Monaco per 80-67.

Eurolega di basket: Alba Berlino vs Barcellona 79-95

Ventesima affermazione stagionale nella massima competizione cestistica continentale per la capolista Barcellona passata piuttosto agevolmente in casa dell’Alba Berlino.

A indirizzare l’esito del confronto dalla parte blaugrana è a cavallo dell’intervallo lungo un tramortente parziale di 18-3 che consente alla squadra diretta da Sarunas Jasikevicius di volare sul 58-40. Si ferma a cinque la striscia di vittorie interne di fila della squadra tedesca dodicesima in graduatoria (9-14).

Quattro uomini in doppia cifra per il Barcellona che ha in Nikola Mirotic il suo top scorer (18 punti). Sul versante tedesco si mette in evidenza Oscar da Silva (13 punti e 5 rimbalzi in 16’ di utilizzo).

Anadolu Efes Istanbul vs Real Madrid 93-90

Settima vittoria casalinga consecutiva per l’Anadolu Efes Istanbul che prevalendo sul Real Madrid consolida il quinto posto (14-10) e tiene viva la possibilità di agganciare il quarto attualmente occupato dall’AX Armani Exchange Milano prossima avversaria dei campioni d’Europa giovedì sempre alla Sinan Erdem Sports Hall.

I blancos, dopo aver sempre condotto nel punteggio anche con tredici lunghezze di vantaggio, subiscono nell’ultimo quarto la rimonta e il sorpasso a poco più di due minuti dal termine dei padroni di casa trascinati da Vasilije Micic (MVP del match con 29 punti e 6 rimbalzi) e da Adrien Moerman (18 punti e 6 rimbalzi). Alla formazione diretta da Pablo Laso, seconda con un record di 18-7, non bastano le prestazioni di alto livello fornite da Gabriel Deck (23 punti 10 rimbalzi) e Guerschon Yabusele (20 punti con 4/9 nelle triple e 5 rimbalzi) per evitare il quarto ko esterno consecutivo.

Maccabi Tel Aviv vs AX Armani Exchange Milano 75-58

Il Maccabi Playtika Tel Aviv compie un passo importante verso i playoff incamerando il quinto successo casalingo di fila a spese dell’AX Armani Exchange Milano già certa di prendere parte alla post-season. La compagine israeliana, ritrovatasi in avvio di ripresa con una sola lunghezza di vantaggio (42-41) dopo averne accumulate anche sedici (39-23), trova la forza per riallungare definitivamente con un parziale di 12-2. Per l’Olimpia, considerando anche il campionato, si tratta del terzo ko nelle ultime quattro gare. Tra i vincitori merita una citazione particolare Ante Zizic (12 punti e 7 rimbalzi). Nella deludente prestazione offerta dalla formazione di Ettore Messina (58 punti segnati con 19 palloni persi) si salva Nicolò Melli (10 punti e 12 rimbalzi).

Eurolega di basket: Panathinaikos OPAP Atene vs FC Bayern Monaco 80-67

Nel 31° turno dell'Eurolega di basket il Panathinaikos OPAP Atene ritrova al quarto tentativo la vittoria superando a Oaka il Bayern Monaco al secondo stop di fila. Gli ospiti, sotto anche di tredici lunghezze nel corso del terzo quarto (40-53), si riportano a poco più di cinque minuti dalla fine a contatto con gli avversari (64-65). A rimettere le cose a posto ci pensa Nemanja Nedovic ispirando con sette punti un break di 10-0. La compagine greca, al settimo successo stagionale, aggancia al penultimo posto l’Asvel Villeurbanne mentre quella tedesca si ritrova a condividere la sesta posizione con il Maccabi Playtika Tel Aviv (12-11).

A livello individuale spiccano tra i “Verdi” le prove di Howard Sant-Roos (15 punti, 9 rimbalzi e 29 di valutazione), Daryl Macon (18 punti e 6 rimbalzi) e Georgios Papagiannis (8 punti e 14 rimbalzi). Sul fronte opposto è da sottolineare il contributo di Augustine Rubit (13 punti e 8 rimbalzi).

I risultati del trentunesimo turno

Anadolu Efes Istanbul (Tur) vs Real Madrid (Esp) 93-90 (44-51)

Alba Berlino (Ger) vs FC Barcellona (Esp) 79-95 (39-47)

Panathinaikos OPAP Atene (Gre) vs FC Bayern Monaco (Ger) 80-67 (42-35)

Maccabi Playtika Tel Aviv (Isr) vs AX Armani Exchange Milano (Ita) 75-58 (43-40)

Mercoledi 23 marzo:

Zalgiris Kaunas (Ltu) vs LDLC ASVEL Villeurbanne (Fra) ore 19

Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz (Esp) vs Fenerbahce Beko Istanbul (Tur) ore 20:30

AS Monaco (Mon) vs Olympiacos Pireo (Gre) ore 21:00

La classifica

FC Barcellona (Esp) 20-5 Real Madrid (Esp) 18-7 Olympiacos Pireo (Gre) 17-8 AX Armani Exchange Milano (Ita) 16-8 Anadolu Efes Istanbul (Tur) 14-10 FC Bayern Monaco (Ger) 12-11 Maccabi Playtika Tel Aviv (Isr) 12-11 AS Monaco (Mon) 11-13 Stella Rossa mts Belgrado (Srb) 11-13 Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz (Esp) 10-15 Fenerbahce (Tur) 9-13 Alba Berlino (Ger) 9-14 LDLC ASVEL Villeurbanne (Fra) 7-17 Panathinaikos OPAP Atene (Gre) 7-17 Zalgiris Kaunas (Ltu) 7-18

* Escluse CSKA Mosca, UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo.