La notizia del malore di Sonny Colbrelli ha scosso tutto il mondo del ciclismo internazionale. Molte, infatti, le reazioni arrivate in seguito all'arresto cardiorespiratorio occorso al corridore azzurro, che subito dopo il traguardo è collassato a terra. Fortunatamente il ciclista è stato tempestivamente soccorso dagli operatori presenti, che hanno prima praticato un massaggio cardiaco e successivamente hanno usato il defibrillatore. Tra i corridori che hanno voluto commentare la notizia c'è stato anche Jasper Stuyven, appartenente al belga della Trek-Segafredo.

'La salute è la cosa più importante'

Stuyven non ha nascosto lo shock avuto subito dopo aver saputo del malore subito da Colbrelli. Nonostante questo, il ciclista belga si è detto "felice" di leggere che le condizioni del collega siano migliorate, al punto da poter già comunicare con i fan e i propri cari.

Il corridore si augura che il collega possa tornare "presto in gruppo". Nonostante questo, però, Stuyven non ha nascosto un po' di perplessità per come è stato gestito il rientro di Colbrelli, che ha saltato diversi allenamenti a causa di una bronchite.

In particolare si è chiesto se Colbrelli abbia corso o meno la Parigi-Nizza "con la febbre". Condizione che se si verifica "mette il corpo sotto stress", come ha ricordato lo stesso corridore belga.

Al di là delle possibili cause, Stuyven ha voluto sottolineare ancora una volta l'importanza della prudenza: "La salute è la cosa più importante. Gli ultimi due anni ci hanno insegnato che è meglio un giorno in più di riposo che ricominciare troppo presto".

'Stressarti per una corsa saltata non migliorerà le cose'

Stuyven ha voluto anche mettere in evidenza un ulteriore aspetto: quello psicologico.

Il ciclista della Trek-Segafredo, infatti, si è detto "dispiaciuto" per non aver potuto prendere parte alla Milano-Sanremo. Tale dispiacere, però, non deve contribuire a creare dello stress nel ciclista, come sottolineato da Stuyven: "Stressarsi ancora di più per una corsa saltata non migliorerà le cose".

Il belga ha parlato anche delle sue condizioni di salute.

Il corridore, dopo un periodo di convalescenza, è finalmente riuscito a recuperare una buona forma fisica. Stuyven, che è stato il vincitore della Milano-Sanremo corsa nel 2021, ha affermato di stare bene, ammettendo di aver passato in maniera ottimale l'ultimo fine settimana: "La Milano-Sanremo è arrivata troppo presto. Non è stato divertente perdere la corsa, ma ormai non posso cambiare le cose".