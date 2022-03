È una Milano – Torino nuova e al tempo stesso antica quella che è in programma mercoledì 16 marzo. La corsa organizzata da RCS Sport torna alla sua collocazione originaria, quella che fino agli anni ottanta la vedeva aprire la strada alla Milano – Sanremo. Visto il leggero anticipo con cui è stata messa in calendario quest’anno la Tirreno – Adriatico, RCS ha trovato lo spazio ideale per piazzare la Milano – Torino a metà strada tra la fine della Corsa dei due mari e la Classicissima di primavera. Il cambio di data ha portato anche a una completa rivisitazione del percorso, che non vedrà più il finale in salita alla Basilica di Superga, ma una conclusione pianeggiante a Rivoli, adatta ai velocisti.

Milano – Torino, percorso senza grandi salite

Il nuovo progetto della Milano – Torino prevede di portare questa antica classica nel ruolo di rifinitura della Milano – Sanremo, sia nella data che nel tracciato. L’arrivo a Superga, teatro delle ultime edizioni in cui la corsa anticipava il Giro di Lombardia, è stato così sostituito da un percorso senza grandi salite e favorevole alle ruote veloci.

La partenza è a Magenta, con il foglio firma in piazza Liberazione e il via effettivo con il km zero in via De Medici alle 11:45. La corsa attraversa le province di Novara, Vercelli e Biella prima di entrare in quella di Torino, superando solo qualche leggera ondulazione nel Canavese. Le squadre dei velocisti non dovrebbero avere difficoltà a controllare la corsa e a portare il gruppo compatto allo sprint a Rivoli.

L’arrivo è fissato in Corso Francia, al termine di un ultimo chilometro caratterizzato da due curve a destra.

Il percorso della Milano - Torino: spazio ai velocisti pic.twitter.com/Yn41nLb2j5 — Alessandro Cheti (@girociclismo) March 15, 2022

Cavendish e Kristoff tra le stelle

Il nuovo corso della Milano – Torino è stato salutato da una bella parata di stelle.

Al via da Magenta sono attesi tanti big del Ciclismo dell’ultimo decennio e anche un bel gruppo di giovani talenti. La corsa segna il rientro di Vincenzo Nibali e di Alberto Bettiol, fermi entrambi da oltre un mese dopo la positività al Covid.

Altri grandi campioni presenti sono Greg Van Avermaet, Michał Kwiatkowski e Peter Sagan, reduce dal ritiro alla Tirreno Adriatico.

Tra i favoriti al successo finale spiccano i nomi di due ex vincitori della Sanremo, Mark Cavendish e Alexander Kristoff, entrambi già a segno in questo scorcio iniziale della stagione. Altri velocisti attesi a giocarsi il successo sono Nacer Bouhanni, Kaden Groves, Simone Consonni, Davide Cimolai, Juan Sebastián Molano, Matteo Moschetti, Alberto Dainese e Jakub Mareczko. In casa TotalEnergies, se non dovesse sprintare Sagan, resta valida l’opzione Bonifazio.

La Milano – Torino sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming.

Eurosport 2 e i servizi streaming Eurosport Player e Discovery Plus saranno in diretta dalle 14:50 di mercoledì 16 marzo. Rai Sport e Rai Play inizieranno la trasmissione della Milano – Torino alle 15.