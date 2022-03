La strepitosa prestazione con cui Tadej Pogačar ha conquistato la seconda vittoria consecutiva alla Tirreno Adriatico ha destato grande entusiasmo nel mondo del Ciclismo. Il fuoriclasse sloveno ha imposto un dominio tanto netto quanto esaltante, costruito con imprese degne dei più grandi campioni della storia del ciclismo e con la voglia di attaccare ogni giorno e regalare sempre quel qualcosa in più al pubblico. A sorprendere di Pogačar non sono però solo le prestazioni e lo spettacolo durante la corsa, ma anche l’atteggiamento sempre leggero e molto semplice.

Ciclismo, Pogačar: ‘Ho avuto un po’ di pace mentale’

Anche a conclusione della Tirreno Adriatico, il fuoriclasse sloveno ha tenuto fede a quest’impressione di assoluta semplicità con cui sa costruire delle vittorie strepitose e superare le avversità che si presentano in corsa. A poche settimane dal debutto stagionale, Pogačar era risultato positivo al Covid-19 e per questo aveva dovuto interrompere la sua preparazione mentre si trovava in un campo d’allenamento in altura.

Il campione della UAE Emirates ha raccontato di aver trasformato questo intoppo, che poteva influire negativamente sulla prima parte della stagione, in un modo per presentarsi alle corse ancora più fresco e rilassato. “Il Covid in realtà mi ha aiutato” ha dichiarato il vincitore della Tirreno Adriatico al traguardo finale di San Benedetto del Tronto.

“Cinque giorni lontano dalla bicicletta, rilassandomi sulla Sierra Nevada. Ho avuto un po’ di pace mentale. La forma ora è buona, ma so che può essere migliore” ha spiegato il due volte vincitore del Tour de France.

‘Alla Sanremo serve fortuna’

Tadej Pogačar si è fatto scivolare via anche le pressioni sul suo status di favorito della prossima Milano – Sanremo, in programma sabato 19 marzo.

La Classicissima di Primavera non è tra le corse più adatte al campione sloveno, visto il percorso piuttosto semplice che lascia la porta aperta a tanti corridori con caratteristiche diverse e a soluzioni a sorpresa. Tuttavia in molti ritengono che sia proprio lui il grande favorito in virtù delle straordinarie prestazioni di questo avvio di stagione.

“Tutti mi dicono qualcosa sulla Sanremo per via della ma condizione di forma. Ma la realtà è che è una delle corse più difficili da vincere. È una bella corsa, ma difficile da vincere. Devi avere la fortuna dalla tua parte” ha commentato Tadej Pogačar.

Il campione sloveno ha corso la Sanremo una sola volta, l’edizione speciale del 2020, tenuta l’8 agosto a causa del rimescolamento del calendario provocato dalla pandemia. Pogačar concluse nel gruppo alle spalle di Van Aert e Alaphilippe, arrivando al dodicesimo posto.