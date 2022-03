La discesa del Poggio con cui Matej Mohoric ha messo le mani sulla Milano-Sanremo ha regalato brividi ed emozioni forti agli appassionati di Ciclismo. Il campione di Slovenia non era tra i principali favoriti della Classicissima, anche se i piazzamenti nella top-ten conquistati negli anni scorsi non possono etichettare il suo successo come una sorpresa.

Mohoric è rimasto nel gruppetto dei migliori sul Poggio, mantenendosi in quota dopo la serie di attacchi portati da Pogačar, per poi giocare il tutto per tutto in discesa, suo terreno prediletto.

Il corridore del Team Bahrain ha sorpassato tutti gli avversari e, prendendosi qualche rischio, ha guadagnato i metri di vantaggio decisivi, andando così a trionfare sul traguardo di via Roma.

Mohoric: 'Ho pensato alla Sanremo tutto l'inverno'

Subito dopo il traguardo, Matej Mohoric ha raccontato quanto abbia lavorato su più fronti per preparare l'assalto a questa Milano-Sanremo.

"Ho pensato a questa corsa per tutto l'inverno. L'obiettivo era di allenarmi molto bene in montagna, così da poter superare il Poggio. Poi ho fatto vedere le mie capacità in discesa", ha dichiarato il vincitore, raccontando poi di aver corso con una bici speciale che si è rivelata particolarmente importante per l'attacco decisivo nel finale di corsa.

"Il team aveva preparato una bici speciale", ha spiegato Mohoric. La Merida con cui il campione di Slovenia ha corso la Sanremo era montata con un reggisella telescopico, un modello proveniente dal mondo del fuoristrada.

Grazie a questo particolare componente, Mohoric ha avuto la possibilità di alzare ed abbassare a suo piacimento l'altezza della sella durante la corsa.

Questo cambio di assetto è molto importante quando si affrontano delle discese molto tecniche come quella del Poggio.

Mohoric ha affrontato la discesa con un baricentro più basso, una posizione che in teoria permette di avere un miglior controllo della bici e scendere così più velocemente.

'Ho potuto evitare dei piccoli errori'

Questa scelta tecnica del Team Bahrain Victorius si è rivelata decisiva per la vittoria di Mohoric. Il campione sloveno ha attaccato nella discesa del Poggio, come era nei suoi piani, ed è riuscito a staccare tutti gli avversari.

"Quella nuova bici speciale e prendere qualche rischio hanno fatto la differenza nella discesa del Poggio. In questo modo ho potuto evitare dei piccoli errori. Sono così contento.

Sono in perfetta forma dopo essere stato malato a febbraio. Nonostante una caduta alla Strade Bianche, che non mi ha permesso di salire in bici per quattro giorni, non ho mai smesso di credere nelle mie possibilità", ha raccontato Matej Mohoric.