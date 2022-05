Il MoraBanc Andorra e il Frutti Extra Bursaspor si contenderanno questa sera 3 maggio (ore 20:00) al Poliesportiu di La Vella un posto nella finale di Eurocup in programma l’11 maggio. L’altra semifinale della seconda competizione cestistica continentale per club organizzata dalla Euroleague Basketball vedrà la Virtus Segafredo Bologna far visita il 4 maggio (ore 20:30) al Valencia Basket.

Il cammino del MoraBanc Andorra in Eurocup

La compagine del principato pirenaico, dopo aver chiuso al quarto posto il girone A della regular season con un bilancio di dieci vittorie e sei sconfitte, ha eliminato negli ottavi di finale i montenegrini del Buducnost Voli Podgorica vincendo sul proprio parquet per 74-64 e superato i quarti di finale prevalendo in trasferta sugli spagnoli del Gran Canaria per 79-77.

A livello individuale spiccano i rendimenti offerti nel corso del torneo dai playmaker Cody Miller-McIntyre (13,7 punti, 7 assist, 3,6 rimbalzi e 1,4 recuperi) e Clevin Hannah (11,8 punti e 3,7 assist). Il Basquet Club Andorra, fondato nel 1970, aveva già raggiunto le semifinali di Eurocup nel 2019 quando dovette arrendersi ai tedeschi dell’Alba Berlino.

Il cammino del Frutti Extra Bursaspor in Eurocup

Il complesso turco ha terminato al settimo posto il girone B della stagione regolare conseguendo otto successi e dieci ko. Nei turni a eliminazione diretta il Frutti Extra Bursaspor ha colto, fuori casa, due sorprendenti affermazioni a spese dei serbi del Partizan Belgrado battuti per 103-95 dopo un tempo supplementare e degli sloveni del Cedevita Olimpija Lubiana sconfitti per 85-83.

Tra i protagonisti di questo exploit meritano una citazione particolare il playmaker (ex Pallacanestro Reggiana) Derek Needham (13,2 punti e 4,8 assist), la guardia Andrew Andrews (14,2 punti e 4,3 assist) e le ali Onuralp Bitim (12,6 punti e 4,3 rimbalzi) e John Holland (12, 2 punti e 4 rimbalzi). Alla seconda partecipazione in Eurocup il Bursasport Basketbol Takimi, fondato nel 2014, si ritrova a lottare per l’accesso all’atto conclusivo.

Come arrivano le due contendenti

Il MoraBanc Andorra, ultimo nella Liga ACB in compagnia dell’Hereda San Pablo Burgos a tre giornate dal termine, ha conosciuto sabato scorso a Valencia la prima battuta d’arresto (76-81) da quando (18 aprile) il club ha affidato la guida tecnica della squadra allo spagnolo Oscar Quintana a seguito delle dimissioni rassegnate da David Eudal.

La squadra andorrana si presenterà all’appuntamento priva degli infortunati “Tyson” Perez e Conor Morgan.

Il Frutti Extra Bursaspor, sesto nella Super Ligi in coabitazione con il Bahcesehir Koleji e il Pinar Karsiyaka a 40 minuti dalla fine, ha ceduto soltanto in trasferta ai campioni d’Europa in carica dell’Efes Istanbul nelle ultime sette gare disputate tra campionato ed Eurocup. Nell’ultimo impegno sostenuto la formazione diretta dal giovane coach serbo Dusan Alimpijevic ha allungato a quattro la striscia di vittorie consecutive travolgendo in casa il Turk Telekom Ankara per 101-65. Un successo che ha consentito ai biancoverdi di centrare per la prima volta nella propria storia la qualificazione ai playoff nel torneo nazionale.