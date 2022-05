La Jomi Salerno si aggiudica, davanti al proprio pubblico, il primo atto della finale del massimo campionato italiano di pallamano femminile : la compagine campana s’impone al Pala Palumbo sul Brixen Südtirol per 28-25. La gara di ritorno andrà in scena domenica 15 maggio al Palasport di Bressanone. L’eventuale terza e decisiva partita è prevista martedì 17 maggio sempre in casa della squadra altoatesina, vincitrice della regular season.

Cronaca

La Jomi Salerno, in ritardo solo nei primissimi minuti e al 23’ in occasione di un contropiede ospite finalizzato da Sarah Hilber, riescono, allo scoccare del 40’, a portarsi per la nona volta avanti di due reti (19-17) a seguito di una segnatura dalla distanza di Ramona Manojlovic (top-scorer del match con 10 reti all’attivo).

Il Brixen Südtirol in virtù di un break di 4-0 generato dalle realizzazioni in rapida successione di Stefanie Durnwalder, Sofia Ghilardi, Nadja Abfalterer e Sarah Hilber ribalta il risultato a proprio favore, issandosi al 45’ sul 21-19. La reazione delle campionesse d'Italia, seconde al termine della stagione regolare, è veemente: la formazione di Laura Avram, trascinata soprattutto da Ilaria Dalla Costa e dalla capitana Pina Napoletano, piazzano un contro-parziale di 7-2 che le consente di volare sul 26-23 a poco meno di quattro minuti dal termine. Il Brixen Südtirol trova la forza per tornare a contatto (25-26) grazie a una doppietta di Giorgia Di Pietro. A spegnere le speranze ospiti di riportare un successo in gara 1 della finale del campionato di Pallamano femminile ci pensano Victoria Romeo e Marijana Ilic.

Al 58', l’esperta ala destra di origini palermitane si fa trovare pronta a ribadire in rete una conclusione di Ramona Manojlovic respinta dal palo ed a ventisei secondi dalla fine trafigge Monika Prünster con un bel tiro da lontano. L’estremo difensore croato neutralizza nel mezzo (59’) un rigore di Giorgia Di Pietro. La pessima percentuale nei tiri dai sette metri (3/7) è sicuramente da annoverare tra le principali cause della sconfitta subita dal complesso guidato da Hubert Nössing.

Pallamano femminile, finale: il tabellino di gara 1

JOMI SALERNO-BRIXEN SUDTIROL 28-25 (13-12)

Jomi Salerno: Ferrari, Ilic; Stellato, Dalla Costa 5, Rossomando, Avagliano, Krnic 2, Chianese, Romeo 3, Stettler 2, Martinez Bizzotto, Manojlovic 10, Napoletano 5, Ciociano, Tanaskovic, Lauretti Matos 1. All.: Laura Avram.

Brixen Südtirol: Prünster, Fischnaller; Eder 1, Durnwalder 1, Schatzer, Abfalterer 3, Hilber 3, Di Pietro 2, Nothdurfter, Duran Morens 5, Ucchino, Babbo 5, Ghilardi 5, Vikoler. All.: Hubert Nössing.

Arbitri: Francesco Simone e Volodymir Filonenko.

Tiri dai 7 metri: Jomi Salerno 3/4; Brixen Südtirol 3/7.