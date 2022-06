Per il mondo del Ciclismo professionistico, l'ultimo weekend del mese di giugno è da tempo consacrato ai Campionati nazionali. Dopo le gare a cronometro disputate nei giorni scorsi, domani, domenica 26 giugno, si correranno le prove in linea sparse un po' in tutta Europa. In Belgio si correrà a Middelkerke su un tracciato pianeggiante e favorevole agli sprinter. Tra i favoriti spiccano i nomi di Jasper Philipsen e Tim Merlier, i capitani della Alpecin Fenix, e l'astro nascente Arnaud de Lie, della Lotto Soudal. In gruppo non ci sarà invece il campione in carica Wout van Aert, una delle stelle del ciclismo mondiale, che aveva già deciso di saltare per scelta tecnica la prova a cronometro, ed ha poi dato forfait anche a quella in linea per un piccolo infortunio.

Wout van Aert, l'infortunio a Tignes

Il campione della Jumbo Visma ha battuto un ginocchio nel manubrio mentre si allenava nel ritiro che la squadra olandese ha tenuto nella stazione sciistica di Tignes. A causa di questo incidente, van Aert ha deciso di saltare il Campionato nazionale di domani e di non difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Il campione belga si riposerà per qualche giorno per recuperare dalla botta al ginocchio e non compromettere la preparazione in vista del Tour de France, che scatta venerdì 1° luglio da Copenhagen.

L'assenza di van Aert al Campionato belga si aggiunge a quella di altri corridori di punta della Jumbo Visma nelle altre gare dei rispettivi Paesi.

Anche Primoz Roglic non si presenterà al via del Campionato di Slovenia, ripresentandosi in gruppo direttamente al via del Tour de France, proprio come van Aert.

Lefevere: 'È una coincidenza che anche Roglic non corra?'

Queste assenze hanno fatto pensare a una scelta a tavolino della Jumbo Visma sulla partecipazione o meno dei propri campioni ai Campionati nazionali, anche per evitare i rischi di un possibile contagio da Covid che comprometterebbe la presenza al Tour de France. Su questo tema è stato molto esplicito Patrick Lefevere, il team manager della Quickstep Alpha Vinyl.

Nel suo consueto spazio sul giornale Het Nieuwsblad, il manager fiammingo ha accusato la Jumbo di non aver detto tutta la verità sull'incidente di van Aert e sulla partecipazioni dei corridori ai rispettivi campionati. "Il grande assente di domenica è Wout van Aert, che ha sbattuto un ginocchio contro il manubrio a Tignes. Quanta sfortuna puoi avere...

Non dico che non sia successo, ma se la Jumbo Visma vuole tenere i suoi leader lontani dai Campionati nazionali in vista del Tour de France, lo può dire chiaramente. O è una coincidenza che anche Primoz Roglic non partecipi alla corsa in Slovenia?" ha accusato Patrick Lefevere.