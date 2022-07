Si apre con una preventivabile sconfitta il cammino della nazionale italiana Under 20 di pallamano agli Europei di categoria in corso in Portogallo: la selezione diretta da Boris Popovic, dopo una prima frazione incoraggiante, soccombe nettamente per 35-26 contro i campioni in carica della Germania in un match valido per il girone D del Preliminary Round andato in scena al “Centro de Desportos e Congressos” di Matosinhos. Gli azzurrini cercheranno venerdì 8 luglio alle ore 12:00 d’incamerare i primi due punti nel torneo contro l’Islanda protagonista al debutto di un pareggio in rimonta per 28-28 contro la Serbia.

La cronaca

La gara vede l’Italia portarsi in avvio sul 3-0 in virtù delle reti di Fadanelli, De Angelis e Romei. La Germania, rimasta a secco nei quattro minuti iniziali, reagisce ristabilendo la parità con i centri di Fischer, Orlov e Langhoff. La nazionale tedesca, ancora sotto nel punteggio all’11 (4-5), piazza con Freihöfer (MVP e miglior marcatore dell’incontro con 8 realizzazioni) e Fischer un secondo break di 3-0 che le consente di portarsi a metà della prima frazione avanti 7-5. Nel prosieguo l’Italia, pur continuando a perdere sanguinosi palloni in situazione di extra-player, riesce ad andare al riposo con un ritardo contenuto (12-15). Alla ripresa del gioco la Germania prende rapidamente il largo (18-12) andando a segno con Wilhelm, Freihöfer e Seitz.

Gli azzurrini accennano a una reazione: Bortoli con una “volante” sigla al 38’ il 15-20. I campioni d’Europa non si scompongono. La selezione guidata da Martin Heuberger con un tramortente parziale di 6-1 chiuso da un contropiede di Orlov vola al 45’ sul 26-16. Nel quarto d’ora finale, privo di sorprese, il giovanissimo estremo difensore Riahi si guadagna la palma del migliore in campo per l’Italia con alcuni buoni interventi e una rete.

Europei U20 di pallamano, Preliminary Round Girone D: tabellini 1^ giornata

GERMANIA-ITALIA 35-26 (15-12)

Germania: Ludwig (7/19), Grupe (6/18 e 1/1); Freihöfer (8/9), Steinhaus (1/2), Scholtes (2/4), Seitz (5/7), Langhoff (3/5), Neudeck (0/1), Kranzmann (2/2), Eißing (0/2), Uscins (0/3), Wilhelm (6/7), Fischer (3/3), Schöttle (0/2), Orlov (2/4), Ciudad Benitez (2/4).

All.: Martin Heuberger.

Italia: Riva (3/20), Albanini (3/13), Riahi (5/11 e 1/2); Delogu, Hrovatin (1/5), Fadanelli (5/10), Wierer (2/4), Visentin (1/1), Bortoli (4/8), Coppola (1/1), De Angelis (1/2), Sontacchi, Aldini, Romei (4/4), Manojlovic (3/10), Kabeer (3/3). All. Boris Popovic.

Arbitri: Sami Kinnari (Fin) e Johan Skogberg (Fin).

Tiri dai 7 metri: Germania 0/0; Italia 3/4.

ISLANDA-SERBIA 28-28 (18-15)

Islanda: Sigurjónsson (13/32), Þorsteinsson (1/10), Thorstensen; Ástþórsson (3/11), Adalsteinsson (3/5), Rúnarsson (3/7), Gunnarsson P., Þórisson, Gústafsson (1/1), Óskarsson (7/11), Finnsson (1/1), Gunnarsson G., Jónasson (3/4), Gudjonsson (2/2), Andrason (3/6), Viðarsson (2/2). All.: Róbert Gunnarsson.

Serbia: Mrdovic (12/37), Zekic (5/16), Peric (0/1); Simic (2/3), Kos (5/11), Mirkovic (1/1), Tasic, Dodic M. (4/5), Podunavac, Smigic (1/1), Stamenkovic (2/2), Dodic S. (6/12), Barbateskovic (0/0), Predovic (0/1), Rogan (4/6), Stanisavljevic (3/3). All.: Djordje Teodorovic.

Arbitri: Daniel Accorto Martins (Por) e Roberto Accorto Martins (Por).

Tiri dai 7 metri: Islanda 6/11; Serbia 1/1.

Euro U20 di pallamano, Preliminary Round: risultati e classifica del Girone D

Prima giornata

Germania-Italia 35-26 (15-12)

Islanda-Serbia 28-28 (18-15)

Seconda giornata (venerdì 8 luglio)

Italia-Islanda (ore 13:00)

Serbia-Germania (ore 15:30)

Terza giornata (domenica 10 luglio)

Germania-Islanda (ore 18:00)

Italia-Serbia (ore 20:30)

La classifica

Germania 2; Islanda e Serbia 1; Italia 0.

*Le prime due classificate di ciascun girone si qualificano per il Main Round (12-13 luglio).