Mercoledì 27 luglio (ore 20.00, in diretta streaming su Raiplay) alla “Piscine de la Kibitzenau” di Strasburgo la nazionale italiana maschile di pallanuoto avrà la possibilità di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della World League, l’unica competizione internazionale sinora sfuggitale. Nell’atto conclusivo della ventesima edizione del torneo, il Settebello, vicecampione del mondo, se la dovrà vedere contro gli Stati Uniti a loro volta alla ricerca della prima affermazione avendo sin qui conquistato tre argenti e un bronzo come gli azzurri.

Le due selezioni si sono già incontrate nella terza giornata del girone B del Preliminary Round: il 24 luglio la rappresentativa a stelle e strisce s’impose per 13-9. La finale per il titolo sarà preceduta (ore 18.00) da quella di consolazione che vedrà la Spagna opposta ai padroni di casa della Francia.

Italia-Stati Uniti di pallanuoto, chi spezzerà il tabù World League?

Il Settebello (trionfatore in tre Olimpiadi, quattro Mondiali, una Coppa del Mondo, tre Europei, quattro Universiadi e sei Giochi del Mediterraneo) torna a cinque anni di distanza a lottare per il primo titolo nella World League. Nelle tre precedenti finali disputate gli azzurri hanno ceduto all’Ungheria nel 2003 (8-13 a New York negli USA) e alla Serbia nel 2011 (7-8 a Firenze) e nel 2017 (9-19 a Ruza in Russia).

Identica malasorte per gli Stati Uniti vincitori di un’Olimpiade, due Coppe del Mondo e tredici Giochi Panamericani. La rappresentativa a stelle e strisce è stata, infatti, sconfitta in finale dalla Serbia nel 2008 (3-7 a Genova) e nel 2016 (6-10 a Huizhou in Cina) e dal Montenegro nella scorsa edizione (8-9 a Tbilisi in Georgia).

Il cammino dell’Italia e degli Stati Uniti nella World League di pallanuoto

L’Italia, dopo aver chiuso al secondo posto il girone B del Preliminary Round a seguito delle vittorie riportate contro Canada (17-5) e Francia (9-8) e del ko rimediato contro gli Stati Uniti, ha superato agevolmente i quarti di finale battendo per 14-7 una Serbia sperimentale.

In semifinale, la rappresentativa guidata da Alessandro Campagna si è presa una parziale rivincita sulla Spagna, uscita meno di un mese fa vincente dal duello per il titolo mondiale, sconfiggendola per 9-8 grazie a una rete messa a segno da Jacopo Alesiani a un minuto e 45 secondi dal termine dei tempi regolamentari. Gli Stati Uniti, una volta vinto il raggruppamento in virtù dei successi conseguiti contro Canada (15-13) e Italia e della sconfitta ai rigori (17-19) maturata all’esordio contro la Francia, hanno piegato nei quarti di finale l’Australia per 12-11. In semifinale la selezione statunitense diretta da Dejan Udovicic ha avuto la meglio sulla Francia per 16-15 al termine di una sfida particolarmente emozionante decisa un rigore di Hannes Daube a 45’’ dalla fine.

Distribuzione delle reti di USA e Italia alla vigilia della finale di World League

Il Settebello ha realizzato 58 reti nei cinque incontri sin qui sostenuti nella Super Final della World League di Pallanuoto: 13 Giacomo Cannella; 9 Edoardo Di Somma; 5 Francesco Condemi, Luca Damonte e Vincenzo Renzuto; 4 Jacopo Alesiani, Francesco Cassia e Filippo Ferrero; 3 Mattia Iocchi Gratta; 2 Vincenzo Dolce e Nicholas Presciutt; 1 Andrea Fondelli e Luca Marziali. Gli Stati Uniti sono andati a bersaglio 70 volte nei cinque match sin qui disputati: 14 Maxwell Irving; 11 Alexander Bowen e Hannes Daube; 9 Benajmin Stevenson; 7 Benjamin Hallock; 5 Tyler Abramson e Chase Dodd; 4 Jacob Ehrhardt; 3 Dylan Woodhead; 1 Thomas Gruwell.

Risultati e classifiche del Preliminary Round della World League di pallanuoto

GIRONE A

Prima giornata (22 luglio)

Australia vs Spagna 10-13 (2-3, 3-4, 2-4, 3-2) Serbia vs Montenegro 8-16 (3-3, 0-5, 3-3, 2-5)

Seconda giornata (23 luglio)

Australia vs Montenegro 9-8 (2-2, 1-1, 3-4, 3-1) Serbia vs Spagna 15-20 (5-4, 5-5, 4-5, 1-6)

Terza giornata (24 luglio)

Serbia vs Australia 14-7 (4-3, 3-1, 2-3, 5-0) Montenegro vs Spagna 10-12 d.t.r. (2-1, 4-1, 2-3, 0-3, 2-4)

La classifica: Spagna 8, Montenegro 4, Serbia e Australia 3.

GIRONE B

Prima giornata (22 luglio)

Italia vs Canada 17-5 (3-1, 5-2, 4-0, 5-2) Stati Uniti vs Francia 17-19 d.t.r. (4-3, 3-5, 2-2, 5-4 - 3-5)

Seconda giornata (23 luglio)

Stati Uniti vs Canada 15-13 (6-3, 4-1, 3-4, 2-5) Italia vs Francia 9-8 (2-2, 3-3, 3-2, 1-1)

Terza giornata (24 luglio)

Italia vs Stati Uniti 9-13 (2-3, 2-4, 2-5, 3-1) Canada vs Francia 8-12 (3-3, 1-2, 3-3, 1-4)

La classifica: Stati Uniti 7, Italia 6, Francia 5, Canada 0.

World League di pallanuoto, fase a eliminazione diretta: risultati e programma

QUARTI DI FINALE (25 luglio)

Serbia vs Italia 7-14 (2-3, 2-3, 2-4, 1-4)

Spagna vs Canada 13-6 (1-2, 3-3, 4-0, 5-1)

Australia vs Stati Uniti 11-12 (2-1, 2-4, 5-4, 2-3)

Montenegro vs Francia 9-12 (3-1, 2-4, 1-4, 3-3)

SEMIFINALI (26 luglio)

Italia vs Spagna 9-8 (2-2, 3-1, 2-2, 2-3)

Francia vs Stati Uniti 15-16 (2-5, 5-4, 3-4, 5-3

IL PROGRAMMA DELLE FINALI (27 luglio)

Ore 18.00 finale 3°/4° posto: Francia vs Spagna

Ore 20.00 finale 1°/2° posto: Stati Uniti vs Italia