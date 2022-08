L'attesa sfida tra Rohan Dennis e Geraint Thomas per la medaglia d'oro della prova a cronometro dei Commonwealth Games si è risolta per un incidente capitato al gallese. I Commonwealth Games sono una manifestazione multisportiva che si tiene ogni quattro anni, con la partecipazione di tutti i paesi che hanno fatto parte dell'impero britannico. L'evento si svolge quest'anno a Birmingham e, come sempre ha richiamato anche molti big del grande Ciclismo. Geraint Thomas e Rohan Dennis partivano come grandi favoriti per la prova a cronometro di giovedì 4 agosto.

Il successo è andato all'australiano, che ha così aggiunto questo titolo ad un palmares che conta già due ori Mondiali e un bronzo olimpico nelle prove contro il tempo.

L'incidente a Thomas

Lo scontro diretto tra Rohan Dennis e Geraint Thomas era il motivo d'interesse principale della cronometro dei Commonwealth Games, disputata su un tracciato di 37 chilometri disegnato attorno a Wolwerhampton. Al via si sono presentati 54 atleti, con un livello molto variegato, dai campioni del World Tour a presenze esotiche da paesi come Seychelles e Bahamas che hanno pedalato a poco più di trenta all'ora.

Purtroppo la sfida tra i due big non c'è di fatto stata, visto che Thomas è caduto all'inizio della corsa ed ha perso terreno prezioso.

Il corridore della Ineos, qui in gara in rappresentanza del Galles, è entrato troppo velocemente in una curva a sinistra, ha frenato e sbandato, finendo contro le transenne. Per fortuna, Thomas non ha riportato danni e si è rialzato velocemente per riprendere la sua gara, ma il tempo lasciato in questo incidente non gli ha consentito di contendere il successo a Rohan Dennis.

Bronze for Geraint Thomas🥉



Despite fall, @TeamWales legend fights back for a podium finish in the Cycling Time Trial, finishing behind England's Fred Wright. @GeraintThomas86 #CommonwealthGames #Birmingham2022 pic.twitter.com/H7CmPJWQJs — Birmingham 2022 (@birminghamcg22) August 4, 2022

Rohan Dennis: 'Un onore'

L'australiano della Jumbo Visma è andato a vincere la medaglia d'oro a quasi 48 di media, con 26'' di vantaggio sul britannico Fred Wright, mentre Thomas ha conquistato il terzo gradino del podio con un ritardo di 28''.

Al termine della prova, Rohan Dennis ha dichiarato che in realtà la sua crono non è andata così bene, nonostante la vittoria ottenuta. "Forse ero troppo nervoso, ma alla fine è andato tutto a posto e ho vinto la medaglia d'oro. Sono molto contento di questo" ha spiegato il campione australiano, che si è detto sorpreso per il tifo trovato in strada. "C'erano tante bandiere australiane. E' un onore aver vinto, è bello essere finalmente in cima al podio in questa gara" ha dichiarato Rohan Dennis, che in passato aveva partecipato due volte alla cronometro dei Commonwealth Games, finendo al secondo e al sesto posto. Nel 2014 era stato battuto di 9'' da Alex Dowsett, mentre nel 2010, appena ventenne, era arrivato a tre minuti dal vincitore David Millar.