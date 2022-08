Una prova difficile ma non impossibile attende il nostro connazionale Marvin Vettori nella serata di sabato 3 settembre, quando la Accor Arena di Parigi ospiterà il primo storico evento UFC nella capitale francese. Il lottatore italiano affronterà l'ex campione UFC dei pesi medi Robert Whittaker in un match che potrebbe dargli una nuova occasione titolata contro l'attuale re della categoria Israel Adesanya.

Marvin Vettori: a Parigi una sfida da vincere a tutti i costi

Lo scontro che oppone il 28enne altoatesino ad un fighter di altissimo livello come l'australiano Robert Whittaker è l'ennesima prova del nove per Vettori, che ha già dimostrato di poter competere con i top della categoria.

Nel suo ruolino di marcia nella UFC l'italiano ha già sconfitto alcuni tra i top della divisione dei medi come l'ex sfidante al titolo Paulo Costa, Jack Hermansson e Kevin Holland, guadagnandosi così l'apprezzamento degli addetti ai lavori. Uniche battute d'arresto negli ultimi quattro anni le sconfitte patite con Adesanya, di cui una in un match valevole per la cintura UFC nel giugno 2021.

Con uno score di 18 vittorie e 5 sconfitte in carriera, Marvin Vettori cerca un altro successo di prestigio per cercare di guadagnarsi una nuova opportunità di divenire campione. Non sarà certo una impresa facile con un lottatore come Robert Whittaker, 32enne ex campione dei medi. L'australiano è reduce dalla sconfitta con il campione Adesanya, nel match di rivincita con cui cercava di riconquistare la cintura.

Un avversario e una bestia nera in comune per i due avversari, che cercheranno di guadagnarsi una nuova sfida con il neozelandese di origini nigeriane, attesa da una nuova difesa titolata a breve.

Non solo Vettori: anche Di Chirico impegnato a Parigi

Marvin Vettori non sarà l'unico italiano impegnato in UFC Paris che, poco prima della sfida Whittaker vs Vettori, vede in programma il match tra Alessio Di Chirico e Roman Kopylov anch'esso a livello dei pesi medi.

L'italiano è reduce dalla sconfitta per ko contro Abdul Rahak Alhassan e da quattro sconfitte totali negli ultimi cinque incontri. Un ruolino di marcia non invidiabile per l'atleta romano, atteso ad un riscatto in terra francese.

Incontro di cartello della serata invece la sfida tra i pesi massimi Cyril Gane, idolo locale ed ex sfidante al titolo UFC detenuto da Francic Ngannou, e l'australiano Tai Tuivasa.

Un match che promette scintille con due atleti pronti a tutto per mantenersi nell'elite della categoria ed ambire a traguardi più ambiziosi. Favorito della sfida è il francese Gane, ma l'australiano è un vero e proprio artista del ko e non è esclusa la sorpresa contro il padrone di casa.

UFC Paris: dove vedere Vettori e Di Chirico

Come ormai da consuetudine a trasmettere la UFC Fight Night di sabato 3 settembre a Parigi è la piattaforma streaming di DAZN. Il collegamento con la Accor Arena è previsto per le ore 18:00 con i primi match della undercard e a seguire gli incontri della card principale, che vedono impegnati i nostri connazionali Marvin Vettori e Alessio Di Chirico. Oltre ai citati match, la main card vede in programma anche la sfida a livello di pesi piuma tra Charles Jourdain e Nathaniel Wood e l'incontro tra i pesi leggeri John Makdessi e Nasrat Haqparast.