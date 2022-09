I Mondiali di Ciclismo di Wollongong stanno per entrare nella giornata dedicata alle gare in linea femminili. Tra stanotte e domattina si correranno le prove riservate alla categoria juniores e a quella élite. In quest'ultima gara sarà al via anche Annemiek Van Vleuten, la campionessa olandese, già iridata tre anni fa ad Harrogate, che ha subìto un infortunio cadendo al via della staffetta mista di mercoledì scorso. La vincitrice del Giro d'Italia e del Tour de France è caduta riportando una frattura al gomito destro. Nonostante l'incidente, Van Vleuten ha avuto l'ok dei medici per provare a tornare in sella, ed ha superato un paio di allenamenti, confermando così la sua presenza nella corsa in linea di domani.

Ciclismo, gomma e deragliatore danneggiati dopo la caduta

L'incidente di Annemiek Van Vleuten ha destato un certo scalpore nel mondo del ciclismo, soprattutto per la strana dinamica. La caduta è avvenuta subito dopo il via. La campionessa olandese era appena scesa dalla pedana di partenza insieme alle due compagne di nazionale, ma dopo aver percorso pochi metri ha perso il controllo della bicicletta, finendo per sbattere contro il marciapiede e poi sulla carreggiata. Ellen Van Dijk, che la seguiva a ruota, è riuscita a evitare di cadere a sua volta, passando sopra alla bicicletta della compagna di squadra e mantenendosi a malapena in equilibrio.

Van Vleuten ha inizialmente indicato l'esplosione di una gomma, quella anteriore, come causa della caduta.

Le immagini dell'incidente hanno però sconfessato questa ricostruzione. La gomma esplode infatti mentre va a sbattere contro il bordo del marciapiede, portando alla fuoriuscita del lattice che si trova all'interno per ovviare a una possibile foratura. Un altro particolare della bicicletta della Van Vleuten ha catturato l'attenzione, il deragliatore posteriore, letteralmente strappato via.

Anche questo è però un danno provocato dall'incidente e non la causa. Il deragliatore è stato danneggiato dal passaggio della Van Dijk sulla bicicletta della Van Vleuten, a terra dopo la caduta.

Errore o malfunzionamento?

A provocare l'incidente sarebbe invece stato un passaggio della catena, probabilmente inavvertito, dalla corona più grande a quella più piccola.

Al momento della partenza, la Van Vleuten ha già innestato la corona anteriore più grande con il rapporto posteriore più agile. Dopo essere scesa dalla pedana di partenza, la campionessa olandese ha percorso pochi metri, finché la catena è passata sulla corona anteriore più piccola e su un rapporto posteriore più duro. Questa contemporanea doppia manovra sul cambio, forse fortuita o provocata da un malfunzionamento, avrebbe inceppato la catena e fatto perdere alla Van Vleuten il controllo della bicicletta.