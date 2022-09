Il Ciclismo professionistico si appresta a chiudere i battenti per questa stagione 2022. Ottobre è l'ultimo mese di corse prima della meritata pausa e della ripresa, prevista già a metà gennaio con il ritorno in calendario del Tour Down Under. Intanto, quest'ultimo scorcio di 2022 propone una bella sequenza di classiche e semiclassiche, con l'Italia grande protagonista. Gran parte delle corse più importanti del mese di ottobre si corrono infatti nel nostro paese, un filotto che conduce fino alla tradizionale classica di chiusura, il Lombardia di sabato 8 ottobre.

Il calendario offrirà però un'interessante appendice, con le due corse in Veneto organizzate da Filippo Pozzato, i Mondiali su pista e la presentazione dei percorsi del Giro d'Italia e del Tour de France, arrivando ad occupare quasi tutto il mese.

Ciclismo, l'esordio di Evenepoel in maglia iridata

Il mese di ottobre scatta con una delle classiche più suggestive e spettacolari del ciclismo professionistico, il Giro dell'Emilia, in programma sabato 1. La corsa bolognese preannuncia un'edizione particolarmente ricca, con le presenze di Pogacar, Alaphilippe, Valverde, Vlasov e entrambi i gemelli Yates. Il finale sarà sempre sulla rampa del San Luca, che chiama i grandi scalatori alla sfida. Contemporaneamente ci sarà anche la corsa femminile, in cui torna in gruppo Marta Cavalli, due mesi dopo l'incidente del Tour de France.

La settimana da lunedì 3 a domenica 9 ottobre propone un programma fittissimo. Si comincia con la Coppa Bernocchi di Legnano, classica solitamente riservata alle ruote veloci, per continuare in Belgio con la Binche Chimay Binche - Memorial Vandenbroucke. Sarà qui, martedì 4, che Remco Evenepoel farà la sua prima apparizione in maglia iridata.

Nello stesso giorno in italia si corre anche la Tre Valli Varesine, con Pogacar tra le stelle.

Giovedì 6 è la volta del Gran Piemonte, ultima corsa di avvicinamento alla storica classica di chiusura della stagione del ciclismo, il Giro di Lombardia di sabato 8. La classica delle foglie morte propone quest'anno un percorso in parte rinnovato, con il via da Bergamo e l'arrivo a Como.

La novità è rappresentata dal doppio passaggio sulla salita di San Fermo della Battaglia, con in mezzo la scalata di Civiglio. Tra i favoriti spiccano i nomi di Pogacar, Vingegaard e Alaphilippe, ma questa sarà anche l'ultima corsa della carriera di due campioni leggendari come Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali.

Mondiali su pista e presentazione di Giro e Tour

Dopo il Giro di Lombardia, il calendario del ciclismo offrirà ancora una manciata di corse per chiudere la stagione. Domenica 9 si corre in Francia la Parigi - Tours, dove darà l'addio al ciclismo un altro big, Philippe Gilbert. Infine, il 12 e il 16, si terranno il Giro del Veneto e la Veneto Classic, corse riportate alla ribalta da Filippo Pozzato, mentre in Oriente si svolgerà la Japan Cup e in Francia si farà calare il sipario con la prova a cronometro della Chrono des Nations.

Per il ciclismo su strada sarà tutto, e nella stessa settimana la pista avrà in programma il grande appuntamento con i Mondiali, dal 12 al 16 a Saint Quentin en Yvelines, in Francia.

In questo ottobre si comincerà già anche a guardare al 2023, con la presentazione dei percorsi del Giro d'Italia, il 17, e del Tour de France, il 27.

Ecco le corse di ciclismo del mese di ottobre con i canali che le trasmetteranno.