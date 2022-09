Appena una settimana dopo la conclusione della vittoriosa Vuelta Espana, Remco Evenepoel ha aggiunto un altro risultato di prestigio a una stagione che lo ha visto compiere il definitivo salto di qualità. Nella giornata inaugurale dei Mondiali di Ciclismo di Wollongong, il giovane campione belga ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova a cronometro, a nove secondi dal vincitore Tobias Foss. Evenepoel è stato protagonista di una prestazione convincente, ma probabilmente un po' condizionata e appesantita dagli sforzi della Vuelta e dal lungo viaggio verso l'Australia, con annesso cambio di fuso orario.

Il corridore della Quickstep si è comunque detto soddisfatto del risultato e della medaglia, aggiungendo di essere speranzoso di potersi presentare ancora più brillante all'attesa corsa in linea che tra una settimana chiuderà il programma di questi Mondiali di ciclismo.

Evenepoel: 'Il primo giorno in cui mi sono sentito normale'

Al termine della cronometro dei Mondiali, che lo ha visto chiudere al terzo posto a nove secondi dal vincitore Foss e sei dall'argento Kung, Remco Evenepoel ha analizzato la sua corsa, dicendosi contento di quanto fatto. "Sono soddisfatto dei valori e della potenza che ho sviluppato. Ho avuto un momento difficile nel secondo giro, poi l'ho superato" ha raccontato il vincitore della Vuelta, confermando di non aver smaltito al meglio le fatiche dell'ultimo periodo.

"Devo essere soddisfatto visto che è stata una settimana speciale, con il volo, il fuso orario e così via. Oggi in realtà è stato il primo giorno in cui mi sono sentito un po' più normale. Mi sono trovato bene anche in bicicletta, speriamo di poter continuare nella prossima settimana" ha commentato Evenepoel riferendosi alla corsa in linea di domenica 25.

Il corridore belga ha raccontato di non aver riposato bene prima della corsa, e che anche questo ha influito sul rendimento. "Non ho dormito bene la scorsa notte, mi sono svegliato già alle cinque, questo non è ottimale. Ora spero in una buona settimana con molte ore di sonno, in modo da essere fresco per la gara in linea" ha dichiarato Evenepoel.

"Foss è stato il migliore"

Il campione della Quickstep si è detto sorpreso per la vittoria di Tobias Foss, ottimo corridore ma non certo tra i favoriti alla vigilia della corsa iridata. Evenepoel è stato ripreso in un video amatoriale subito dopo l'arrivo, e la sua espressione dice tutto sullo stupore per il successo del norvegese.

"Naturalmente Foss è una sorpresa anche per me. Nelle comunicazioni che mi hanno dato durante la corsa non ho mai sentito il suo nome, si trattava costantemente di Kung e Ganna", ha dichiarato più tardi il belga nelle interviste del dopo corsa. "Io ho recuperato molto su Kung nel finale, ma non è bastato per andare oltre la medaglia di bronzo.

Se guardi gli ultimi dieci chilometri di Foss, sono stati impressionanti. Se nel finale riesci a spingere così forte allora significa che sei semplicemente migliore degli altri", ha ammesso Evenepoel, rendendo merito al vincitore.