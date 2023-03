Jannik Sinner fa sognare l'Italia del tennis: l'altoatesino ha sconfitto seccamente in due set (6-2, 6-4) il russo Andrey Rublev, numero 7 al mondo, dimostrando una netta superiorità nei confronti del quotatissimo avversario. Non è andata bene, invece, a Lorenzo Sonego che, dopo aver vinto il primo set (6-3) contro l'argentino Francisco Cerundolo, si è dovuto arrendere al terzo.

Sinner si avvicina alla sfida bis con Alcaraz: demolito Rublev

La vittoria ottenuta da Jannik Sinner contro Rublev rappresenta un segnale evidente dell'evoluzione del gioco dell'altoatesino.

'Ho cercato di essere più aggressivo del mio avversario - ha dichiarato l'azzurro che, al termine del match, è apparso estremamente soddisfatto non solamente per il risultato ma anche per come ha servito. Rublev non è certamente un avversario facile visto che tira forte e continua a spingere ogni colpo. In più ci aggiungiamo il fatto che Sinner non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario: insomma non c'è stata proprio partita. Sinner ha sfidato a viso aperto il russo, minacciandolo di continuo con la risposta e stuzzicandolo con palle corte.

Contro Rublev la miglior partita di Sinner a Miami

Indubbiamente, quello contro Rublev, è stato il match più bello disputato da Sinner in questo torneo di Miami: il tennista azzurro, comunque, ha voluto sottolineare come, dietro a queste vittorie, ci sia molto allenamento, una costruzione minuziosa di un puzzle dove non si deve trascurare nemmeno un tassello.

Il prossimo avversario di Jannik Sinner è il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 54 delle classifiche mondiali, ma guai a sottovalutarlo. Rublev veniva indicato alla vigilia come l'avversario più difficile da affrontare nel percorso verso la semifinale contro Alcaraz ma attenzione perché il Tennis, spesso, può nascondere delle trappole.

Sarà la terza sfida tra l'altoatesino e il finnico a Miami e i precedenti ricordano il netto successo ottenuto da Sinner del 2021 per 6-3 6-2 ma anche le grandi difficoltà incontrate lo scorso anno per portare a casa un match (6-4 3-6 7-6) dove l'azzurro dovette annullare la bellezza di 3 match-point.

Alcaraz contro Fritz nei quarti

Stavolta, almeno sulla carta, l'avversario più difficile, nei quarti di finale, toccherà a Carlos Alcaraz: dopo aver fatto fuori Tommy Paul, lo spagnolo dovrà vedersela con l'altro americano, Taylor Fritz, testa di serie N. 9 e 'giustiziato' da Sinner a Indian Wells. Il Carlos Alcaraz visto contro Paul è stato semplicemente inarrestabile e letale, nonostante lo statunitense abbia cercato di tenergli testa finché ha potuto.

Sonego battuto da Cerundolo

Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego che, dopo essere sceso in campo in tarda serata a causa della pioggia, è stato sconfitto dall'argentino Cerundolo in tre set. Dopo un primo set giocato in scioltezza, il match è completamente cambiato nel secondo con il numero 31 al mondo che ha improvvisamente messo in grande difficoltà l'azzurro che, dal canto suo, ha abbassato il suo livello di gioco. Peccato per il torinese che, dopo aver disputato un ottimo torneo, ha avuto in mano la chiave per l'accesso ai quarti di finale di Miami.