Botta e risposta al Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'altoatesino ha battuto abbastanza agevolmente il serbo Djere con il punteggio di 6-4 6-2 mentre il murciano ha travolto l'argentino Facundo Bagnis con un perentorio 6-0, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Il numero 1 del mondo, addirittura, si è aggiudicato i primi undici punti del match, facendo subito capire la sua volontà di sbrigare la pratica in tempi brevissimi.

Sinner-Alcaraz, a Miami è partito il duello

Jannik Sinner se la vedrà al terzo turno contro il bulgaro Dimitrov, numero 27 delle classifiche mondiali.

Un avversario decisamente più ostico rispetto a Djere ma occorre sottolineare come Dimitrov abbia faticato non poco per avere ragione del suo avversario, il tedesco Struff. Dopo aver perso il primo set contro il 'giustiziere' di Fabio Fognini, Dimitrov ha rischiato tantissimo nel secondo per poi riuscire a portare a casa l'incontro nella partita decisiva. Il bulgaro, grazie anche a 23 ace, è riuscito a 'salvarsi' approdando così al terzo turno: contro Sinner dovrà giocare sicuramente meglio di quanto non abbia fatto con Struff.

Per Carlos Alcaraz, invece, l'avversario sarà il serbo Dusan Lajovic, N. 76 del mondo, che nella notte ha sconfitto l'americano Cressy per 6-4, 7-6. Un match che, sulla carta, non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per lo spagnolo, soprattutto dopo quanto fatto vedere all'esordio.

Da segnalare il successo del giapponese Taro Daniel su Aleksander Zverev con un netto 6-0, 6-4: evidentemente, la vittoria del nipponico su Matteo Berrettini a Indian Wells non era un fuoco di paglia, visto che Daniel sta dimostrando di potersela giocare contro chiunque.

Oggi in campo Berrettini, Musetti e Sonego

A proposito di Matteo Berrettini, c'è grande curiosità di vederlo all'opera quest'oggi contro Mackenzie McDonald: serve a tutti i costi una vittoria 'scacciacrisi', dopo le delusioni di Acapulco e Indian Wells.

I precedenti contro l'americano parlano a favore di Berrettini, ma 'The Hammer' dovrà ritrovare i suoi migliori colpi per vincere e convincere.

Quello tra Berrettini e McDonald sarà il secondo match del campo N. 1, preceduto dalla sfida che vedrà opposto Lorenzo Musetti al ceco Jiri Lehecka: la partita del tennista carrarese inizierà alle ore 16 italiane e sarà visibile dagli appassionati di tennis su Sky Sport Tennis.

Dopo i match Musetti-Lehecka e Berrettini-McDonald, sempre sul campo N. 1, è in programma l'altra sfida che vedrà protagonista un azzurro, Lorenzo Sonego, che cercherà di approdare al terzo turno contro il britannico Daniel Evans. L'inglese non ha iniziato nel migliore dei modi questo 2023, visti i tre soli successi su undici partite disputate: Evans non vince da due mesi. Una ghiotta occasione per il tennista torinese.