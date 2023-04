Il Tennis, ormai, sta facendo collezione di forfait e di ritiri. Il fattore infortuni sta pesando non poco sul calendario e sembra non risparmiare nessuno o quasi. Jannik Sinner ha dovuto ritirarsi da Barcellona prima del match contro Musetti, dopo aver faticato a battere Nishioka. Matteo Berrettini è di nuovo fermo e poche ore fa ha annunciato che a Madrid non ci sarà. Il discorso, però, non interessa solamente i tennisti azzurri, visto che altri illustri giocatori sono costretti, ogni tanto, a fermarsi.

Tennis, quanti infortuni: il calendario spreme troppo?

Se da una parte sono "comprensibili" i problemi fisici di Rafa Nadal, dall'altra sorprendono quelli di giocatori molto più giovani: il tennis, oramai, chiede moltissimo al fisico degli atleti, che nell'arco della stagione non riescono ad avere un attimo di riposo. Il calendario incalza e anche un giocatore che compirà solamente 20 anni tra meno di un mese, ovvero Carlos Alcaraz, sta andando incontro a problemi di carattere fisico. Resta il fatto che il tennis si è evoluto nel corso del tempo e oggi i muscoli, i tendini e le articolazioni sono messi costantemente a dura prova. Si gioca a ritmi sempre più alti e il rischio infortuni, inevitabilmente, si alza.

Sinner: 'Ho bisogno di un po' di riposo'

Prendiamo un altro caso emblematico, quello di Jannik Sinner. Dal torneo di Indian Wells sino al match contro Nishioka [VIDEO] a Barcellona ha giocato 17 partite in circa 40 giorni, cambiando fuso orario e superficie, passando dal cemento alla terra battuta. Un vero tour de force che l'ha costretto alla resa prima dei quarti di finale contro Musetti.

Eppure Sinner, a metà agosto, compirà solamente 22 anni. Nonostante questo l'altoatesino ha confessato di aver bisogno di un po' di riposo, cercando di essere pronto per i prossimi incontri.

Sinner, ritiro a Barcellona: i tifosi sono d'accordo

Sui social molti tifosi di Jannik Sinner sono d'accordo sulla scelta dell'azzurro di prendere un po' di fiato, considerando che il calendario, da fine aprile ai primi di luglio, sarà davvero intenso.

Si ripartirà tra qualche giorno, il 26 aprile, con il Masters 1000 di Madrid, poi l'8 maggio Sinner non potrà mancare all'appuntamento in casa, agli Internazionali d'Italia. Poi via con il Roland-Garros, secondo Slam della stagione. Jannik Sinner poi si è già iscritto al torneo di Halle, per prepararsi al meglio sull'erba in vista del grande appuntamento con Wimbledon. Sinner cercherà di far meglio dello scorso anno dove ha perso contro Djokovic.

Berrettini: 'Purtroppo non sarò a Madrid ma spero di rientrare al più presto'

Anche Matteo Berrettini si è dovuto nuovamente fermare dopo l'infortunio subito a Montecarlo. Il tennista romano non sarà presente a Madrid: ha iniziato la riabilitazione con il suo team medico a Barcellona. Naturalmente Berrettini proverà a fare di tutto pur di essere presente davanti al suo pubblico, al Foro Italico.