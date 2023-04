Mentre il torneo di Barcellona volge al termine con la finale tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas (che ha battuto in semifinale Lorenzo Musetti), l'attenzione degli appassionati di Tennis si sposta già al Masters 1000 di Madrid, il quarto della stagione e il secondo sulla terra battuta, dopo Montecarlo. Non ci saranno Rafa Nadal, ma soprattutto il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, entrambi alle prese con degli infortuni. Il torneo di Madrid offrirà la possibilità di rivedere Jannik Sinner, dopo il ritiro a Barcellona, e Lorenzo Musetti, protagonista assoluto a Barcellona.

Non ci sarà, invece, Matteo Berrettini, che spera di poter recuperare per gli Internazionali d'Italia, a Roma.

Masters 1000 Madrid, il possibile tabellone di Jannik Sinner

Il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid andrà in scena oggi, domenica 23 aprile, nel tardo pomeriggio: la cerimonia è prevista alle ore 19. Per quanto riguarda le teste di serie, la numero 1 sarà naturalmente Carlos Alcaraz, visto il forfait di Djokovic. Alcaraz è da considerarsi come il favorito assoluto del torneo, non solo perché giocherà in casa, ma anche perché è il campione uscente.

La numero 2 sarà Casper Ruud, mentre il vincitore di Miami, Daniil Medvedev, sarà la testa di serie n. 3. Il vincitore di Montecarlo, il russo Rublëv, sarà la testa di serie n.

5 mentre Sinner sarà il numero 7 del seeding, dietro colui che l'ha sconfitto nella semifinale di Montecarlo, Holger Rune.

Sinner, fino ai quarti, eviterà Alcaraz, Ruud, Medvedev e Tsitsipas

In base a ciò, Jannik Sinner potrà incrociare i primi 4 giocatori del seeding, ovvero Alcaraz, Ruud, Medvedev e Tsitsipas solamente nei quarti di finale; nello stesso tempo, però, il tennista altoatesino potrà ritrovarsi di fronte una delle teste di serie che vanno dal numero 9 al numero 12 (nella fattispecie, Fritz, Khachanov, Tiafoe e Norrie).

Avversari non irresistibili, ma comunque da tenere in alta considerazione, soprattutto Taylor Fritz. Da sottolineare che Lorenzo Musetti sarà il numero 18 del seeding: il tennista carrarese, dopo l'ottima prova fornita contro Tsitsipas in semifinale a Barcellona (con qualche rammarico), potrebbe recitare un ruolo da protagonista, come del resto è accaduto anche a Montecarlo.

Stefano Pescosolido: 'Sinner un perdente? È da pazzi pensare questo'

Intanto l'ex tennista Stefano Pescosolido, in un'intervista rilasciata a Oasport, ha risposto a tutti coloro che nei giorni scorsi hanno definito Jannik Sinner un "perdente". 'È da pazzi pensare questo - ha dichiarato Stefano Pescosolido - Dopo i risultati ottenuti da Sinner nell'ultimo mese, è incredibile arrivare a conclusioni del genere. Nessuno nel circuito ha fatto così bene". Sinner, dopo il ritiro a Barcellona prima del match dei quarti contro Musetti, aveva dichiarato di aver bisogno di un po' di riposo per rigenerarsi in vista di Madrid.