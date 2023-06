Nel cuore della stagione, il Ciclismo arriva agli appuntamenti clou con le grandi corse a tappe. Il mese di luglio si identifica con il Tour de France, il più grande evento della stagione, ma anche per il settore femminile sono in programma le due gare a tappe storiche, il Giro e il Tour. Queste tre corse dominano ed occupano il mese, che poi, nell'ultima parte, proporrà anche gli ultimi appuntamenti in avvicinamento ai Mondiali, quest'anno spostati eccezionalmente nella prima metà di agosto.

Tour de France integrale su Eurosport

Il Tour de France parte sabato 1° luglio da Bilbao nel segno della sfida stellare tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar.

La corsa promette di regalare emozioni fin dall'avvio, grazie ai percorsi movimentati della trasferta in terra basca. La maglia gialla si giocherà più in montagna che a cronometro, appena ventidue chilometri contro il tempo, più sulle Alpi che sui Pirenei, senza dimenticare il ritorno del Puy de Dome e la penultima frazione sul Massiccio del Giura. La conclusione sarà domenica 23 luglio, come sempre a Parigi, una liturgia che sarà interrotta nella prossima edizione in cui il finale traslocherà a Nizza per la vicinanza con l'appuntamento olimpico.

Il Tour de France sarà trasmesso in tv e online sia da Eurosport che dalla Rai. La diretta integrale di tutte le tappe sarà garantita però solo da Eurosport, mentre la Rai ha previsto di entrare in collegamento intorno alle 14.45.

Il Giro d'Italia femminile avrebbe dovuto vivere oggi, venerdì 30 giugno, il suo avvio, ma la cronometro iniziale di Chianciano Terme è stata prima interrotta e poi annullata a causa del maltempo. La corsa rosa scatterà dunque sabato 1° luglio per concludersi domenica 9. Al via ci sono, tra le altre, la campionessa in carica Annemiek Van Vleuten, la tricolore Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli, Silvia Persico, Gaia Realini, Marianne Vos e Lorena Wiebes.

La corsa sarà trasmessa in diretta sia da Eurosport che da Rai Sport.

Ciclismo, il Tour femminile sul Tourmalet

Il giorno stesso della conclusione del Tour de France maschile, il 23 luglio, scatterà la corsa femminile, che prevede un arrivo di tappa sul Tourmalet e la conclusione il 30 con una cronometro a Pau. Anche il Tour donne sarà in onda sia sulla Rai che su Eurosport.

Tra le corse più interessanti che si svolgono contemporaneamente al Tour de France maschile, spicca il Giro d'Austria, dove sono annunciati al via anche tanti italiani, tra cui Formolo, Covi, Sobrero e Sbaragli.

Una volta concluso il Tour, il calendario porterà di nuovo nei Paesi Baschi per la Clasica di San Sebastian del 29. Lo stesso giorno scatterà anche il Giro di Polonia, che si concluderà il 4 agosto, a ridosso dei Mondiali di Glasgow.

Ecco le corse di ciclismo di luglio con i canali che le trasmetteranno.

1/9 luglio - Giro d'Italia donne (Rai e Eurosport)

1/23 - Tour de France (Rai e Eurosport)

2/6 - Giro d'Austria

6/9 - Sibiu Cycling Tour

9/16 - Tour of Qinghai Lake

22/26 - Giro di Vallonia (Eurosport)

23/30 - Tour de France donne (Rai e Eurosport)

25 - Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika

26/27 - Vuelta Castilla y Leon

27/30 - Czech Tour

29 - Clasica San Sebastian (Rai e Eurosport)

29/4 agosto - Giro di Polonia

30 - Circuit de Getxo Memorial Hermanos Otxoa (Eurosport)

31/1 agosto - Tour de l'Ain (Eurosport).