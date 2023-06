Jannik Sinner affronterà il finlandese Ruusuvuori nei quarti di finale del torneo di 's-Hertogenbosch, che oggi ha visto la clamorosa eliminazione del russo Daniil Medvedev. Il vincitore di Roma è stato battuto in tre set dal francese Mannarino, al termine di un match in cui si è visto un Medvedev particolarmente nervoso, tra racchette scagliate a terra, "warning" e punti di penalità. Sinner cercherà di portare a casa il torneo di 's-Hertogenbosch per preparare al meglio l'ATP 500 di Halle.

Sinner diventa il favorito N. 1 per 's-Hertogenbosch pensando all'ATP 500 di Halle

Con l'eliminazione di Medvedev, Sinner resta il giocatore con il seeding più alto e di conseguenza il favorito numero uno per il successo finale. Sinner affronterà il finlandese Ruusuvuori. I due giocatori si sono già affrontati ben cinque volte, con il bilancio che è tutto a favore del tennista di San Candido: solo vittorie per Jannik. A prescindere dal fatto che si giocherà sull'erba, l'azzurro non dovrebbe avere grossi problemi per l'accesso in semifinale dove incontrerà il vincente dell'incontro tra l'idolo di casa Tallon Griekspoor e l'australiano Alex de Minaur.

Halle celebrerà Roger Federer

Nella speranza che Jannik Sinner possa arrivare sino in fondo al torneo di 's-Hertogenbosch, si può già pensare al prossimo torneo sull'erba, l'ATP 500 di Halle 2023, torno in programma da lunedì 19 a domenica 25 giugno, altro test importante in vista del grande appuntamento di Wimbledon.

Il torneo di Halle è sempre stato un appuntamento fisso per il grande Roger Federer, che anche quest'anno non potrà non essere presente. Il campionissimo svizzero sarà celebrato soprattutto per il numero record di vittorie ottenute in singolare, ben 10.

Al torneo tedesco dovrebbero partecipare, salvo sorprese last minute, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Félix Auger-Aliassime, oltre, naturalmente, a Jannik Sinner e a Lorenzo Sonego, reduce da una precoce eliminazione sull'erba di Stoccarda contro uno specialista della superficie come 'O Connell.

ATP Halle in TV su Supertennis

Gli appassionati di tennis potranno seguire gli incontri del torneo di Halle grazie a Supertennis, canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre. In contemporanea al torneo di Halle è in programma il prestigioso torneo del Queen's, che l'anno scorso ha fatto registrare il successo di Matteo Berrettini.

Il tennista romano, naturalmente, sarà presente anche se il deludente match giocato contro Sonego a Stoccarda non è di buon auspicio. Al torneo del Queen's ci sarà anche Lorenzo Musetti, che si sta ben comportando sull'erba di Stoccarda (incontrerà Tiafoe nei quarti).