Il Masters 1000 National Bank Open di Toronto rappresenta il primo step di avvicinamento di Jannik Sinner al quarto e ultimo Slam della stagione, l'US Open, quello in cui il tennista altoatesino potrebbe avere più chances.

I giudizi sul giocatore di San Candido sono tra i più disparati: c'è chi ritiene che Sinner sia ancora molto lontano da un possibile successo in un torneo del Grande Slam, c'è chi, invece, pensa che il gap tra lui e Carlos Alcaraz non sia poi così evidente. Ne hanno parlato due grandi campioni del passato come Ivan Ljubicic e Goran Ivanisevic.

Sinner prepara l'US Open: si parte da Toronto

L'esito del torneo di Wimbledon ha diviso l'opinione pubblica: Jannik Sinner non è riuscito ad opporre resistenza ad uno straripante Novak Djokovic, sollevando un'ondata di critiche. Resta il fatto che l'azzurro è riuscito a conquistare un traguardo prestigioso, seppur sia mancata la zampata finale.

Ora per Sinner è tempo di preparare l'appuntamento degli US Open che scatterà alla fine del mese di agosto. Il cemento è capace di esaltare il gioco di Sinner e se la condizione fisica sarà in grado di sorreggerlo, l'altoatesino saprà giocarsela alla pari con i suoi avversari, in particolar modo contro Alcaraz.

Ljubicic: 'Alcaraz, Sinner e Rune saranno i tre migliori giocatori al mondo'

Secondo l'ex tennista croato Ivan Ljubicic, Sinner, insieme ad Alcaraz e a Rune domineranno il Tennis nei prossimi anni. 'Con tutta probabilità, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune saranno i numeri 1, 2 e 3 del ranking mondiale' - ha dichiarato l'ex coach di Roger Federer che ha confessato di aver provato una certa delusione per la stagione 2022 disputata da Sinner.

'L'anno scorso Sinner mi ha un po' deluso per non aver giocato abbastanza partite importanti - ha sottolineato Ljubicic - Ora, invece, sta giocando con il passo che avrebbe dovuto usare lo scorso anno. La determinazione di Sinner gli permetterà di continuare a crescere. Sinner è migliorato, come dovrebbe essere alla sua età e tutti si attendono da lui il definitivo salto di qualità'.

Ivanisevic: 'Il gioco di Sinner dà fastidio ad Alcaraz'

L'attuale coach di Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, ha parlato di Jannik Sinner, in relazione al prossimo US Open. Secondo l'ex tennista croato, le uniche minacce per Novak Djokovic potranno arrivare, naturalmente, da Carlos Alcaraz, vincitore dell'ultimo Wimbledon ma anche da Jannik Sinner: 'Sinner? È uno tra i pochissimi a riuscire a restare in campo a lungo contro giocatori come Djokovic e Alcaraz. Se non hai resistenza, contro lo spagnolo fai subito le valigie e vai a casa'. Ivanisevic ha sottolineato come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner siano stati già protagonisti di partite molto interessanti e anche la loro rivalità sarà particolarmente interessante.