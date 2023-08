C'è grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner in occasione del Canada Open, il torneo che gli uomini giocheranno a Toronto (per le donne, invece, la sede del torneo è Montreal). Dopo la semifinale di Wimbledon, il tennista altoatesino preparerà un altro grande appuntamento, quello dell'US Open, in programma quest'anno da lunedì 28 agosto a domenica 10 settembre sui campi di Flushing Meadows, a New York.

Toronto, grande attesa per il ritorno in campo di Sinner: è stato sorteggiato il tabellone

Il Masters 1000 di Toronto prenderà il via lunedì 7 agosto, alle ore 17 italiane (la differenza di fuso orario con la città canadese è di sei ore).

Le sessioni serali, invece, scatteranno all'una di notte, ora italiana. A Toronto saranno presenti tutti i migliori giocatori, ad eccezione di Nole Djokovic che, dopo la finale persa a Wimbledon, si è preso un periodo di riposo: dovrebbe rientrare nel Masters 1000 di Cincinnati. Jannik Sinner sarà testa di serie N. 7: usufruirà di un 'bye' al primo turno, aspettando il vincitore del match che vedrà opposti l'azzurro Matteo Berrettini al francese Gregoire Barrere. Si prospetta, dunque, un possibile duello tutto italiano tra Sinner e Berrettini al secondo turno del Masters 1000 di Toronto.

Il sorteggio degli altri italiani

Primo turno 'suggestivo' per Lorenzo Sonego che dovrà affrontare lo scozzese Andy Murray: un match che si preannuncia interessante, soprattutto dal punto di vista dello spettacolo.

In caso di superamento del turno, il tennista piemontese potrebbe incrociare l'idolo di casa, Felix Auger-Aliassime con la prospettiva, al terzo turno, di un altro derby italiano (Sinner e Berrettini i possibili avversari). Esordio non facile per Lorenzo Musetti, numero 16 del tabellone, che se la dovrà vedere contro il giapponese Yoshihito Nishioka.

Un sorteggio che poteva andare decisamente meglio agli italiani, in particolar modo a Jannik Sinner che è finito nella parte alta del tabellone e pertanto potrà incrociare in semifinale il numero 1 del mondo e fresco vincitore di Wimbledon, Carlos Alcaraz. Il tennista di San Candido, comunque, cercherà soprattutto di trovare la forma ideale in vista degli US Open.

In base al sorteggio del tabellone, si possono ipotizzare i seguenti quarti di finale Carlos Alcaraz contro Holger Rune, Stefanos Tsitsipas contro Jannik Sinner, Andrej Rublev contro Casper Ruud e Taylor Fritz contro Daniil Medvedev. Gli appassionati di tennis potranno seguire il torneo Masters 1000 National Bank Open di Toronto in diretta TV sui canali Sky (Sky Super Tennis); in streaming sarà visibile tramite l'applicazione Sky Go e su NOW.