Il ciclismo professionistico è pronto a vivere il terzo ed ultimo grande giro a tappe della stagione 2023. La Vuelta Espana, che scatta sabato 26 agosto con una cronosquadre a Barcellona, preannuncia un'altra sfida stellare all'insegna dello spettacolo. Mai come quest'anno la starting list della corsa spagnola è ricca di campioni, dal vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard al campione uscente Remco Evenepoel. Proprio la contrapposizione, inedita, tra il danese e il belga è il principale motivo di interesse della Vuelta, senza dimenticare che in casa Jumbo Vingegaard avrà al fianco anche Primoz Roglic.

Le squadre dei grandi favoriti sono state tra le prime ad ufficializzare le rispettive formazioni per la Vuelta. Come era scontato, appare molto chiaro che la Jumbo Visma disporrà di uno schieramento nettamente più forte, in cui spiccano le presenze di Sepp Kuss e Dylan Van Baarle, mentre Evenepoel e la sua Soudal Quickstep dovranno cercare di reggere l'urto del team olandese con una formazione di buon livello, ma senza campioni.

Vuelta Espana, una super Jumbo Visma

La Jumbo Visma ha chiarito con le convocazioni quanto tenga a questa Vuelta Espana. La squadra olandese ha vinto il Giro d'italia con Primoz Roglic e il Tour de France con Jonas Vingegaard, ed ha l'occasione di completare un inedito tris di successi nei grandi giri, un trionfo che entrerebbe dritto nella storia del Ciclismo.

Per questo, la Jumbo ha deciso di schierare in questa Vuelta molti pezzi da novanta. Sulla carta Jonas Vingegaard e Primoz Roglic arrivano alla partenza con una leadership condivisa. Il danese è ormai il numero uno del team, ma corre due grandi giri di fila per la prima volta in carriera e questo è un aspetto che pone qualche insidia.

Roglic, dal canto suo, arriva con una preparazione più mirata a questa Vuelta, ed ha confermato a Burgos di essere pronto per andare a caccia della quarta maglia rossa, un altro possibile record da infrangere.

I due campioni avranno al fianco uno schieramento di qualità ed esperienza ai massimi livelli. Sepp Kuss sarà al via del suo terzo grande giro stagionale.

Lo scalatore americano appare un elemento imprescindibile nelle corse a tappe, e nonostante le fatiche accumulare è pronto a recitare il suo solito ruolo chiave sulle grandi montagne. La Jumbo conta anche su elementi solidi come Attila Valter e Wilco Kelderman, sull'esperienza di Robert Gesink e su passisti formidabili come Jan Tratnik e Dylan Van Baarle.

Con Evenepoel anche Bagioli e Cattaneo

Per contro, la Soudal Quickstep di Remco Evenepoel ha presentato un buon schieramento, ma molto lontano dal livello stellare della Jumbo. La forma della squadra in grado di sostenerlo nelle corse a tappe, e soprattutto nel'assalto al Tour de France 2024, è uno dei temi chiave nel futuro di Evenepoel. Il campione belga vorrebbe rimanere nella Soudal Quickstep, ma ha chiesto rinforzi per combattere ad armi pari con le corazzate Jumbo e UAE.

In questa Vuelta Espana, il Campione del Mondo a cronometro, potrà contare sull'esperienza di un navigato gregario come Pieter Serry, su consistenza di Mattia Cattaneo e su alcuni corridori con più spiccate doti da scalatori come Jan Hirt, Louis Vervaeke e James Knox. Casper Pedersen dovrà dare una mano nei percorsi più veloci, mentre Andrea Bagioli sarà chiamato in causa soprattutto nei tratti misti.