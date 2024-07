La scintillante maglia di Campione del Mondo di ciclismo di Mathieu Van der Poel non è stata particolarmente in mostra in questo Tour de France. Il fuoriclasse olandese si è impegnato nel ruolo di apripista di Jasper Philipsen nelle volate, ma non è riuscito ad ottenere risultati personali di rilievo. Si è inserito in qualche fuga, ma spesso non ha trovato dei percorsi particolarmente adatti e in alcune situazioni è sembrato non ancora al massimo della forma. Parlando durante il giorno di riposo, Van der Poel ha spiegato di essere concentrato sul grande obiettivo delle Olimpiadi di Parigi ed ha messo in dubbio l'utilità della partecipazione alle corse a tappe.

"Non ha più senso per un corridore come me venire ad un grande giro" ha commentato il Campione del Mondo.

'Così diventa difficile'

Mathieu Van der Poel è stato grande protagonista al Tour de France 2021, in cui vinse una tappa di forte impatto emotivo e vestì la maglia gialla, ma nelle edizioni successive ha faticato ad esprimersi al meglio nella corsa più prestigiosa del Ciclismo mondiale. L'olandese è uno specialista assoluto delle grandi classiche e al Tour sta trovando poche tappe con percorsi che valorizzino le sue caratteristiche. Questo lo ha portato a farsi delle domande, anche alla luce di un calo di motivazione e concentrazione nel trovarsi in un contesto in cui non può esprimersi al meglio.

"Avevo già detto in precedenza che ci sono poche occasioni per un corridore come me. Così diventa difficile. Se continua ad evolversi in questo modo non ha più molto senso per corridori come me venire ad un grande giro. E' un peccato. Ci sono tappe come quella di domenica scorsa in cui non puoi fare niente se non finire entro il tempo massimo" ha commentato Van der Poel, che sta interpretando questa corsa soprattutto come tappa di avvicinamento ad Olimpiadi e Mondiali, i veri obiettivi dopo la trionfale campagna di classiche primaverili.

Anche un anno fa, il campione olandese completò al Tour la sua preparazione in vista dell'appuntamento iridato, dove conquistò la vittoria al termine di una corsa epica. "Ho scelto una preparazione simile. Mi sento meglio rispetto a come stavo un anno fa in questo stesso periodo. Allora ero stato un po' malato. Ora sto abbastanza bene, ma questo non è certo una garanzia di raggiungere la stessa forma" ha commentato VDP, che per la corsa olimpica di Parigi si aspetta uno scenario simile a quello dei Mondiali di Glasgow dello scorso anno, con una corsa che ben presto si aprirà ad una sfida diretta tra i grandi favoriti.

"Ma la gara delle Olimpiadi sarà ancora meno controllabile avendo meno compagni di squadra" ha dichiarato il Campione del Mondo di ciclismo.

Il papà Adrie: 'Al Tour ha delle possibilità minime'

Anche il padre di Mathieu Van der Poel, l'ex campione Adrie, si è espresso su questo tema ed ha condiviso l'opinione del figlio. Parlando al Cafè Koers, Van der Poel senior ha dichiarato che Mathieu ha accettato di vivere il Tour senza poter essere tra i protagonisti. "Cosa può fare un corridore come lui al Tour de France? Ok, è stato d'aiuto a Philipsen nelle volate, ma in un Tour così le sue possibilità sono minime. Lo abbiamo visto anche con altri corridori, che sono anonimi e non riescono a fare le loro cose.

Ma penso che l'abbia accettato e che conosca le ambizioni della squadra al Tour de France" ha commentato Adrie Van der Poel.

Dopo il Tour de France, Mathieu Van der Poel punterà all'oro olimpico di Parigi 2024. La corsa è in programma sabato 3 agosto.