La stagione ciclistica 2025 prenderà il via con eventi di rilievo sia nell'emisfero australe che in Europa. Il Tour Down Under, in programma dal 21 al 26 gennaio in Australia, segnerà l'apertura del World Tour. Parallelamente, la Spagna ospiterà diverse competizioni, tra cui: la Classica di Almeria il 19 gennaio, il Gran Premio di Castellon il 25 gennaio, la Classica Valenciana il 26 gennaio, e il Trofeo Calvià il 29 gennaio. Inoltre, l'AlUla Tour in Arabia Saudita si terrà dal 28 gennaio al 1° febbraio.

Da Bettiol a Pellizzari, tutti gli italiani in gara

Le liste di partenza per le gare di gennaio sono ancora in fase di definizione e saranno più chiare nelle prossime settimane. Tuttavia, alcune partecipazioni italiane sono già confermate: Alberto Bettiol (XDS Astana) prenderà parte al Tour Down Under; Francesco Busatto (Intermarché-Wanty) sarà anch'egli al via in Australia; Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) è atteso al Trofeo Calvià in Spagna. Per altri ciclisti di punta come Antonio Tiberi, Jonathan Milan, Filippo Ganna e Giulio Ciccone, i programmi di inizio stagione sono ancora in via di definizione, visto che in questo momento stanno partecipando ai ritiri con le rispettive squadre per prepararsi agli appuntamenti più importanti dell'anno.

Chi è Alberto Bettiol

Alberto Bettiol, nato il 29 ottobre 1993, ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2014. Si sta preparando a una stagione 2025 ambiziosa con la XDS Astana. Il suo obiettivo principale è il Giro d'Italia, dove vuole onorare la maglia tricolore. Bettiol inizia la stagione in Australia, al Tour Down Under, dove ha già vinto il prologo nel 2023.

La sua carriera è segnata da successi come la vittoria al Giro delle Fiandre nel 2019 e una tappa al Giro d'Italia nel 2021. Con un contratto triennale con la XDS Astana, Bettiol è pronto a lasciare il segno nel Ciclismo mondiale.

Chi è Giulio Pellizzari

Giulio Pellizzari, classe 2003, è uno dei giovani talenti del ciclismo italiano.

Nato a San Severino Marche, ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2022 con il team Bardiani-CSF-Faizanè. Nel 2024 ha ottenuto il secondo posto in una tappa del Giro d'Italia e il secondo posto nella classifica scalatori della stessa corsa. Ha anche vinto la classifica giovani al Giro di Slovenia e si è piazzato sesto alla Veneto Classic. Dal 2025, Pellizzari sarà parte del team Red Bull-Bora-Hansgrohe, pronto a sfidare i migliori corridori del mondo nel circuito World Tour1.

Calendario delle gare di gennaio 2025: si parte in Australia