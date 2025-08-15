Nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner ha superato per la prima volta in carriera Felix Auger-Aliassime (attuale numero 27 del ranking), imponendosi con un netto 6-0, 6-2 in appena 71 minuti. Il numero uno del mondo, imbattuto sul cemento da 25 partite, affronterà in semifinale il francese Térence Atmane.

Il racconto del match

Più che un match, è sembrata un'esecuzione. Parole forti, ma che ben descrivono quanto accaduto. Il primo set, durato appena 27 minuti, è stato dominato dall’azzurro: dopo i primi 20, Sinner era in vantaggio con il punteggio di 5-0.

Nemmeno il servizio ha salvato Felix Auger-Aliassime. Nel sesto game, si è assistito al primo deuce del set. Tuttavia, un disilluso Auger-Aliassime ha commesso tre doppi falli, consegnando il parziale all’avversario. Per Sinner si è trattato del settimo 6-0 del 2025.

Il secondo set inizia con un momento di apprensione per l'altoatesino, che aveva accusato un fastidio all’inguine durante il cambio campo. Approfittando della situazione, il canadese ha strappato il servizio a Sinner (vincendo anche la prima parità del secondo set) e si è portato sul 2-0. L’illusione di riaprire la partita è durata poco. Dopo aver superato lo spavento iniziale (rischio infortunio), Sinner ha ripreso a spingere e ha infilato sei game consecutivi.

Nell’intervista a fine match, Sinner ha spiegato la chiave del successo: "Ho servito bene, ma la differenza l’ho fatta in risposta. Ho fatto qualche aggiustamento e ha funzionato. Felix serve e si muove bene, era in forma, ma la preparazione è stata ottima e penso di aver giocato un gran match".

Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto la dodicesima semifinale in carriera in un Masters 1000, la quarta consecutiva a partire da Montreal 2023. È anche la quarta semifinale consecutiva dal rientro dopo la sospensione di tre mesi concordata con la WADA, seguita dai tornei di Roma, Roland Garros e Wimbledon.

Sinner affronterà Térence Atmane nelle semifinali

In semifinale, Sinner troverà il francese Térence Atmane, attuale numero 69 del mondo, posizione raggiunta dopo l’inaspettata vittoria sul danese Holger Rune (attuale numero 11 del ranking).

Sarà il primo confronto diretto tra i due.

Le statistiche recenti confermano i favori del pronostico del campione in carica: dal 1° ottobre 2023, Jannik Sinner ha accumulato 124 vittorie e 11 sconfitte, con un impressionante 74-1 contro avversari fuori dalla top 20. L’unico stop in questa categoria è arrivato contro Alexander Bublik a Halle.