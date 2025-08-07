Venerdì 8 agosto si svolgerà la seconda giornata della fase a gironi dei Campionati del Mondo Under 21 femminili di pallavolo. L'Italia, dopo aver esordito contro la Repubblica Ceca, giocherà il secondo match della Pool C contro l’Algeria, in programma venerdì alle ore 4.00 italiane a Surabaya (Indonesia). L’obiettivo delle azzurrine è quello di conquistare punti pesanti in ottica qualificazione alla fase finale del torneo, in cui parteciperanno le prime quattro squadre di ciascun girone. La nazionale guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi nel match d’apertura ha superato la Repubblica Ceca con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-15, 25-18).

Una partita in cui le azzurrine hanno controllato al meglio il gioco, vincendo con ampio margine tutti e tre i set. Le migliori realizzatrici dell’incontro sono state Adigwe e Bosso, che hanno messo entrambe a segno dodici punti.

Italia-Algeria: la partita in diretta streaming

Sulla carta l’Italia partirà favorita nel match contro l’Algeria in questi Campionati del Mondo Under 21. L’Algeria ha infatti solo cinque partecipazioni ai Mondiali di categoria e torna ad una rassegna iridata dopo dodici anni di assenza. Ai Campionati Africani dello scorso anno l’Algeria è stata battuta sia dall’Egitto che dalla Tunisia, superando solo il Kenya. Nel primo match di questi Mondiali la squadra guidata dal coach Yacine Djellouli ha affrontato la Turchia, rimediano una sconfitta per 3-0.

Le azzurrine avranno quindi l’opportunità concreta di centrare una vittoria da tre punti, ma dovranno comunque restare concentrate in campo. Il match tra Italia e Algeria sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV, che trovate di seguito.

Le azzurrine a disposizione di Gagliardi

Ai Campionati del Mondo Under 21 ogni nazionale ha potuto portare un contingente di dodici giocatrici. L’Italia si è presentata a questa rassegna iridata guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi, supportato dal resto dello staff tecnico e atletico della nazionale. La squadra azzurra è formata da giovani talenti che si sono già messe in mostra nell’ultima stagione con i rispettivi club e anche nelle precedenti rassegne di categoria.

Di seguito l’elenco completo delle convocate dell’Italia con l’indicazione della squadra di appartenenza: Merit Adigwe, Anna Bardaro, Linda Manfredini, Dalila Marchesini (Imoco Volley); Silene Martinelli (Altino); Adji Astou Ndoye (Volleyro’ Cadal de Pazzi); Nicole Piomboni (Volley Macerata); Helena Sassolini (Futura Volley Giovani). Maria Teresa Bosso (Mondovi Volley); Erika Esposito, Linda Esposito (Pallavolo Scandicci); Emma Magnabosco (Fusion Team Volley).