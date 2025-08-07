Carlos Alcaraz, durante la conferenza stampa pre-Masters 1000 di Cincinnati, ha espresso con chiarezza le sue ambizioni per la stagione: "Uno dei miei obiettivi è quello di tornare numero 1 del ranking entro la fine dell'anno".

Parlando del suo rivale e amico Jannik Sinner, Alcaraz ha mostrato rispetto e consapevolezza del percorso condiviso dai due: "Entrambi abbiamo fatto già grandi cose che resteranno nei libri di storia del tennis". Un riconoscimento reciproco tra due dei protagonisti della nuova generazione, destinati a scrivere molte altre pagine importanti nel panorama tennistico.

Con il torneo di Cincinnati alle porte e lo US Open all’orizzonte, la corsa al numero 1 del ranking ATP si fa sempre più interessante, e Alcaraz sembra pronto a dare battaglia fino alla fine.

Alcaraz e la finale di Wimbledon

Alcaraz ha riflettuto sulla sconfitta subita contro Sinner nella finale di Wimbledon, la prima persa in un torneo del Grande Slam: ha ammesso che è stata un’esperienza nuova, ma che bisogna sempre essere pronti ad affrontare anche momenti del genere. Ha spiegato che ovviamente non gli piace perdere, soprattutto in finali così importanti come quella di Wimbledon o di altri Slam.

Nonostante la delusione, ha raccontato di aver lasciato il campo con serenità e orgoglio, consapevole che prima o poi una sconfitta in finale sarebbe arrivata.

Gli sono bastate poche ore per superarla e tornare a guardare avanti. Poi ha concluso dicendo di sentirsi grato per tutto ciò che sta vivendo e che giocare una finale a Wimbledon rappresenta comunque qualcosa di straordinario.

Il tabellone di Cincinnati: probabile Sinner-Musetti ai quarti di finale

È stato intanto ufficializzato il tabellone del Masters 1000 di Cincinnati, il settimo appuntamento della stagione di questa categoria, in programma dal 7 al 18 agosto in Ohio.

Jannik Sinner, prima testa di serie e campione in carica, esordirà direttamente al secondo turno, dove affronterà il vincente del match tra Vit Kopriva e un qualificato.

Saranno otto gli italiani presenti nel main draw, quattro dei quali – Musetti, Cobolli, Darderi e Sonego – partiranno direttamente dal secondo turno grazie al bye riservato alle teste di serie.

Musetti, in particolare, potrebbe incrociare proprio Sinner nei quarti di finale.

Per quanto riguarda gli altri azzurri: Arnaldi affronterà al primo turno il francese Benjamin Bonzi; chi vince troverà Musetti, Bellucci se la vedrà con il bosniaco Dzumhur, con la prospettiva di un secondo turno di lusso contro Carlos Alcaraz, numero due del seeding e guida della parte bassa del tabellone mentre Luca Nardi è entrato nel tabellone come lucky loser e debutterà contro l'argentino Tirante.