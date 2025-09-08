Tra Vuelta Espana e corse minori, continua senza soste e flessioni l'incredibile sequenza di vittorie della UAE Emirates. Se in Spagna la squadra emiratina ha già conquistato sette tappe su quattordici disponibili, anche la ripresa del calendario del ciclismo italiano ha permesso ai ragazzi di Mauro Gianetti di festeggiare nuovamente. Dopo una lunga pausa estiva, la stagione delle corse di ciclismo in Italia è ripresa domenica 7 settembre con il Gp Industria Artigianato di Larciano, in Toscana. Pur con una squadra composta in buona parte da seconde linee, la UAE ha fatto splendere la straordinaria individualità di Isaac Del Toro.

Il giovane messicano ha raggiunto Cristian Scaroni e Davide Piganzoli sulla salita di San Baronto, e poi ha battuto i compagni d'avventura nello sprint finale.

Así fue como Isaac del Toro cerró en Larciano para quedarse con el GP Industria & Artigianato y sumar su triunfo número 13 en la temporada con el UAE Team Emirates.



Ciclismo, è sprint a tre a Larciano

Il Gp Industria & Artigianato di Larciano è entrato nel vivo nel penultimo passaggio sulla salita di San Baronto, una scalata lunga con un'alternanza di rampe dure e tratti pianeggianti.

La XDS Astana ha cercato di rendere la corsa selettiva ed è riuscita a ridurre notevolmente il gruppo. A scollinare per primo è stato Samuele Battistella, che però è stato raggiunto prima dell'ultima e decisiva scalata.

Cristian Scaroni e Davide Piganzoli hanno attaccato guadagnando una decina di secondi. Isaac Del Toro ha poi fatto la sua mossa in uno dei tratti più impegnativi, e in breve è riuscito a raggiungere i due italiani al comando. Il terzetto così composto ha volato in piena collaborazione gli ultimi chilometri in discesa verso il traguardo di Larciano, dove Piganzoli ha provato ad anticipare lo sprint. Del Toro lo ha sfruttato come punto di appoggio e ha poi piazzato la sua volata vincendo nettamente davanti a Scaroni.

"Controllavo tutti e due prima del traguardo, perché sapevo che erano entrambi forti" ha poi commentato Del Toro. "Dovevamo mantenere la pressione e lavorare insieme perché c'erano solo circa dieci secondi di vantaggio sul gruppo degli inseguitori. Alla fine è andata bene per noi e sono molto contento" ha aggiunto il messicano. "Mi piace correre qui in Italia, i tifosi mi sostengono molto e hanno una grande passione per il ciclismo. Sono sempre felice di gareggiare qui" ha concluso Del Toro.

Verso le 85 vittorie della Columbia HTC

Con questa vittoria, la UAE Emirates ha già uguagliato le 81 vittorie messe a segno nella stagione 2024 e ha messo nel mirino lo storico record del Team Columbia HTC.

Nel 2009, la squadra americana mise a segno ben 85 successi. In quella squadra militavano campioni come Mark Cavendish, Andrè Greipel, Edvald Boasson Hagen e Tony Martin. Da allora, quel record è rimasto imbattuto, ma quest'anno la UAE non dovrebbe avere troppe difficoltà a superarlo.

Con ancora un mese abbondante di corse e tante opportunità, la squadra emiratina dovrà solo conquistare altre cinque vittorie per diventare la squadra con più successi in una sola stagione nell'intera storia del ciclismo.