Non c'è niente da fare contro i campioni della UAE Emirates in questo finale di stagione del ciclismo. Anche in assenza di Tadej Pogacar, la squadra emiratina ha disposto a piacimento degli avversari nel Gran Piemonte grazie al solito Isaac Del Toro. Il giovane messicano, inarrestabile in questa stagione di classiche italiane, ha staccato tutti con apparente facilità nel secondo passaggio dalla salita di Castelletto d'Erro e ha completato l'assolo vincente sul traguardo di Acqui Terme. Dietro a Del Toro sono arrivati Marc Hirschi e il veterano Bauke Mollema a completare il podio.

Fuga iniziale con sei corridori

A due giorni dall'ultima classica monumento della stagione 2025, il Lombardia di sabato 11 ottobre, il calendario ha proposto un'altra corsa nobile del ciclismo italiano, il Gran Piemonte. RCS Sport ha allestito un percorso di media difficoltà, con il doppio passaggio dalla salita di Castelletto d'Erro e l'arrivo ad Acqui Terme. Senza l'ingiocabile Pogacar, la corsa sembrava promettere uno spettacolo più equilibrato, ma è finita con uno show incontrastato del corridore che sembra il suo possibile erede, Isaac Del Toro.

Nelle fasi iniziali si è formata in testa una fuga con Quinten Hermans, Victor Langellotti, Jan Tratnik, Matteo Trentin, Jasha Sütterlin, Ådne Holter e Odd Christian Eiking.

La corsa è andata via in maniera lineare fino al primo passaggio dalla salita di Castelletto d'Erro, molto impegnativa nella parte iniziale e più veloce in quella finale. Davanti sono rimasti i soli Hermans e Tratnik, mentre in gruppo si sono susseguiti gli scatti. Anche Del Toro e Ganna si sono portati nelle posizioni di testa, ma alla fine si è sganciato un gruppetto comprendente tra gli altri anche Marc Hirschi e Bauke Mollema.

Del Toro irresistibile in salita

Il secondo passaggio dalla salita ha fatto terminare la fuga iniziale ed esplodere la corsa in gruppo. Del Toro ha approfittato della parte più difficile della scalata, con pendenze sopra al 10%, per scattare e disperdere velocemente gli avversari.

Il messicano ha rimontato e saltato anche Hirschi e Mollema, che poi si sono riuniti in una vana rincorsa. Del Toro ha guadagnato rapidamente terreno ed ha potuto gestire senza problemi la discesa e il piano finale verso Acqui Terme dove si è conretizzata la 15° vittoria stagionale, ottenuta alla maniera del capitano Pogacar. Hirschi ha facilmente avuto la meglio su Mollema per il secondo posto, mentre più indietro Fabrio Christen ha rimontato Michael Matthews nello sprint del gruppo per la quarta piazza.

La stagione del ciclismo continua ora con l'ultima classica monumento, il Lombardia di sabato 11, per poi proporre la Parigi Tours per domenica 12, e nella successiva settimana la trasferta cinese del Tour of Guangxi e il doppio appuntamento finale con Giro del Veneto e Veneto Classic.