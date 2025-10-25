La Serie A1 di pallavolo femminile arriva alla quinta giornata della Regular Season e presenta il primo vero big match della stagione. Questa sera (sabato 25 ottobre) alle 20.30 si gioca la partita tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Una sfida molto attesa, che si disputerà al PalaIgor di Novara, che sarà sold out per questo evento, con quasi 4000 posti occupati. Si tratta di un match che sarà determinante per la classifica e deciderà la squadra che occuperà il primo posto al termine di questa quinta giornata. Infatti Novara e Conegliano sono attualmente appaiate al comando della graduatoria provvisoria con undici punti, assieme alla Savino Del Bene Scandicci, che ha però una partita in più rispetto alle avversarie.

Inoltre quella di questa sera tra Novara e Conegliano sarà anche la contesa tra le uniche due squadre ancora imbattute in questa Regular Season. Il big match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Stato di forma, precedenti ed ex del match

La Igor Gorgonzola Novara si presenta a questa sfida con il morale al massimo, frutto di quattro vittorie consecutive contro San Giovanni, Busto Arsizio, Chieri e Bergamo. Inoltre nella pre-season le Zanzare di coach Bernardi hanno eliminato le avversarie in semifinale di Courmayeur Cup, andando poi a conquistare il trofeo. Dall’altra parte invece le Pantere di coach Santarelli hanno fatto un percorso netto in Serie A1, con la recente vittoria su Monviso, ma devono smaltire ancora la delusione per la sconfitta in Supercoppa contro la Numia Vero Volley Milano.

Per quanto riguarda i precedenti, quella di questa sera sarà la sfida numero sessantuno tra le due squadre, con Conegliano che ha un bilancio nettamente favorevole, viste le quarantasei vittorie conquistate. A livello di ex della partita per Conegliano saranno Cristina Chirichella e Nika Daalderop, che hanno vestito la maglia di Novara, dove gioca Federica Squarcini, con le Pantere dal 2022 al 2024.

Le altre partite della quinta giornata di Serie A1

Ci saranno diverse altre partite interessanti nel programma della quinta giornata della Regular Season della Serie A1 di volley. Nella giornata odierna (sabato 25 ottobre) alle 19.30 l’Honda Cuneo Granda Volley ospiterà la Bartoccini Mc Restauri Perugia, mentre alle 20.30 la Reale Mutua Fenera Chieri giocherà con Bergamo.

Domenica 26 ottobre alle 15.00 la Savino Del Bene Scandicci giocherà in trasferta contro l’Omag-MT San Giovanni, mentre alle 17.00 ci saranno tre partite: Numia Vero Volley Milano contro Cbf Balducci Hr Macerata, Eurotek Laica Uyba contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Bisonte Firenze contro Wash4Green Monviso Volley.