ORE 14.00: GRANDE GIORNATA DI TENNIS A TORINO

Sarà un’altra fantastica giornata di tennis al Palasport di Torino, con le due semifinali in programma. Sinner e De Minaur scenderanno in campo tra pochi minuti, mentre Alcaraz e Auger-Aliassime si sfideranno alle 20:30. Sinner parte molto favorito secondo i bookmakers e la sua quota è bassissima. La vittoria paga 1.03 e il 2-0 solo 1.35 su Betfair, 1.05 e 1.33 su Bet365. La linea del totale giochi è fissata a 19.5.

Tuttavia Sinner ha avvertito: “Lui non ha niente da perdere, io invece sì. In questo torneo basta un attimo per perdere un match”.

Per quanto riguarda la corsa al n.1 del mondo, Alcaraz si è già assicurato il primo posto del ranking indipendentemente da come finirà il torneo. La sfida di Sinner per recuperare il vertice della classifica ricomincerà a gennaio.

ORE 13.45: DE MINAUR NON HA MAI BATTUTO SINNER

De Minaur è riuscito a qualificarsi per la semifinale pur vincendo solo un match su tre nei gironi: decisiva la sua vittoria su Taylor Fritz dopo la drammatica sconfitta con Musetti (De Minaur era avanti 5-3 nel set decisivo e ha perso gli ultimi 4 games). Quella su Fritz è stata la sua prima vittoria alle ATP Finals in due partecipazioni (1-5 il suo record). De Minaur è il primo giocatore a qualificarsi per una semifinale delle Finals con una sola vittoria nel girone da Nishikori nel 2016.

ORE 13.30: I RECORD DI SINNER

Per Sinner si tratta della terza semifinale consecutiva alle ATP Finals, con due vittorie su due finora. Nel 2023 sconfisse Medvedev, per poi perdere con Djokovic in finale. L’anno scorso invece prevalse su Ruud e poi vinse la finale contro Fritz. Sinner ha una striscia di 29 vittorie consecutive su superficie indoor. Non perde infatti dalla finale delle ATP Finals 2023 contro Djokovic.

Da pochi minuti si è conclusa la prima semifinale di doppio e purtroppo Bolelli e Vavassori sono stati sconfitti dalla coppia Patten-Heliovaara per 6/4, 6/3. Boleli e Vavassori torneranno in campo la prossima settimana in Coppa Davis.

Sinner e De Minaur scenderanno in campo alle 14:00, mentre Alcaraz e Auger-Aliassime si sfideranno alle 20:30.

Sinner finora ha giocato un torneo perfetto, con tre vittorie e nessun set perso. Il suo finale di stagione, in cui ha provato a strappare il n.1 ad Alcaraz, è stato un tour de force che gli ha portato due titoli (Vienna e Parigi Bercy). C’è una grande attesa ed enormi aspettative su di lui, giocando il torneo in casa. Finora Sinner ha battuto Auger Aliassime (7/5, 6/1), Zverev (6/4, 6/3) e Ben Shelton (6/3, 7/6) giocando tre match di altissimo livello.

Sinner: "Non sarà facile"

Così ha parlato Sinner dopo la vittoria su Shelton di venerdì: “Per vincere tutte e tre le partite del girone bisogna mantenere un livello molto alto e io l’ho fatto.

Il servizio mi ha aiutato a vincere i punti importanti e poi come sempre è speciale giocare davanti a questo pubblico”. Sul suo avversario: “Sono molto contento per lui, non era facile dopo quella sconfitta (con Musetti, ndr). Gli faccio i miei complimenti, dovrò stare molto concentrato per batterlo”.

Sinner e De Minaur si sono incontrati 12 volte nel circuito ATP e l’italiano si è sempre imposto: De Minaur ha vinto appena 3 sets in questi 12 precedenti. Il loro primo match fu la finale della Next Gen del 2019. Quest’anno si sono incontrati tre volte; all’Australian Open (6/3, 6/2, 6/1), nella semifinale di Vienna (6/3, 4/6, 6/2) e in quella di Beijing (6/3, 6/4).