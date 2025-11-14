Con un'altra prestazione perfetta, Jannik Sinner ha fatto il pieno di vittorie agli ATP Finals di Torino, sconfiggendo l'americano Ben Shelton in due set (6/3, 7/6). Adesso Sinner giocherà la semifinale contro De Minaur questo sabato 15 novembre.

La partita

Sinner arrivava lanciatissimo a questo match e poteva anche permettersi di perderlo, essendosi già assicurato il primo posto nel girone. Ha comunque giocato una buona partita, chiudendo in poco più di 90 minuti. È la sua vittoria n.29 di fila su questa superficie e l'ottava consecutiva nelle ATP Finals.

Nel primo set Shelton non ha servito bene, con soli due aces e un doppio fallo, e Sinner ha approfittato dell'unica palla break concessa. Nel secondo parziale l'americano è migliorato, lasciando solo due punti sul proprio servizio. Shelton ha salvato un match-point sul 4-5, ma è stato poi surclassato nel tie-break (7-3), una delle specialità di Jannik. Quest'anno ne ha persi solo tre su 17.

Sinner: 'Il servizio mi ha aiutato'

Nell'intervista a fine gara Sinner ha ringraziato il pubblico come sempre, aggiungendo: "Per vincere tre partite nel girone bisogna mantenere un livello molto alto, sono soddisfatto. Il servizio mi ha aiutato nei momenti difficili". Sinner ha concesso una sola palla-break in tutto il match, e ha battuto Shelton per l'ottava volta in nove confronti.

"Mi sento forte mentalmente, vediamo come andrà nelle prossime partite".

Sul suo prossimo avversario, De Minaur, l'altoatesino ha detto: "Sono molto contento che si sia qualificato, e io dovrò stare attento perchè lui non ha nulla da perdere, io invece sì".

Per contro Shelton non è rimasto molto soddisfatto della propria prestazione: "Non sono ancora il giocatore che voglio essere, non ci sono nemmeno vicino. Ci sono tante cose su cui devo migliorare" ha detto l'americano, amareggiato dopo aver perso tutti e tre i match a Torino.

"Sono stato fuori un po' di tempo (Shelton ha avuto un infortunio alla spalla allo US Open, ndr) e devo ancora tornare al mio livello".

Da dopo l'infortunio Shelton ha perso sei partite su nove.

Contro Sinner, con i due di oggi, ha perso 19 set consecutivi.

Alcaraz rimane n.1 del mondo

Dopo la vittoria di ieri su Musetti, Carlos Alcaraz ha matematicamente confermato di rimanere il n.1 del ranking a fine stagione, indipendentemente da come finisca il torneo. La ATP gli ha consegnato oggi il premio. "È un grande piacere e vorrei condividerlo con tutto il mio team" ha dichiarato lo spagnolo durante la cerimonia insieme al presidente della ATP Gaudenzi.

Stasera si giocherà l'ultimo match del Gruppo Borg tra Zverev e Auger-Aliassime. È un vero spareggio, dopo la sconfitta di Shelton, e il vincitore affronterà Alcaraz nella semifinale. I due si sono incontrati nove volte nel circuito e Zverev è avanti per 6-3.