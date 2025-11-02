Si gioca la quarta giornata della Regular Season 2025/26 della SuperLega di pallavolo maschile. Il massimo campionato prosegue il proprio calendario con un turno in cui i riflettori saranno puntati sul big match tra Valsa Group Modena e Sir Susa Scai Perugia, in programma oggi, domenica 2 novembre, alle ore 18 al PalaPanini. Si tratta di uno scontro diretto per i vertici della classifica, visto che Perugia è attualmente seconda con otto punti, alle spalle della capolista Verona, mentre Modena è terza con sette, insieme a Civitanova. I Block Devils proveranno a centrare la quarta vittoria consecutiva, ma dovranno riuscire a superare una trasferta ostica, contro un avversario che ha dimostrato le proprie qualità nelle prime uscite stagionali.

La partita tra Valsa Group Modena e Sir Susa Scai Perugia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport con commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Stato di forma, precedenti ed ex di Modena-Perugia

Partita casalinga difficile per Valsa Group Modena, che si presenta, però, in un buon momento di forma, viste le due vittorie ottenute per 3-0 contro Monza e per 3-1 contro Piacenza, dopo aver invece subito una sconfitta al tie-break nell’esordio contro Milano. Dall’altra parte la Sir Susa Scai Perugia ha vinto tutte e tre le gare disputate, superando 3-1 Monza, poi vincendo al tie-break il big match contro Civitanova e infine battendo 3-0 Padova.

Sono 54 i precedenti tra le due squadre in partite ufficiali, con il bilancio favorevole a Perugia, che ha ottenuto trentaquattro vittorie, contro le venti di Modena. Per quanto riguarda invece gli ex della partita, c'è Yūki Ishikawa tra i Block Devils, che ha giocato a Modena nel 2014-2015, all’epoca allenata da Angelo Lorenzetti, altro ex, visto che è stato coach di Modena dal 2001 al 2004 e dal 2012 al 2016.

Gli altri match della quarta giornata di SuperLega

Questa quarta giornata della Regular Season di SuperLega si è aperta sabato 1° novembre 2025 alle 18 con l'anticipo tra la neopromossa M.A. Acqua S.Bernardo Cuneo e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, in cui è arrivata la vittoria degli ospiti al tie-break.

Oltre alla sfida tra Valsa Group Modena e Sir Susa Scai Perugia, oggi si giocheranno altre quattro partite, partendo alle ore 17 con Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina, mentre alle 18 ci sarà Cucine Lube Civitanova-Cisterna Volley. Alle ore 19 la capolista Rana Verona ospita i campioni italiani dell’Itas Trentino, mentre alle 19.30 il programma si chiude con il derby lombardo tra l’Allianz Milano e il Vero Volley Monza.