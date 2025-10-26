La seconda giornata di regular season della SuperLega di pallavolo regala agli appassionati una grande sfida. Questa sera (domenica 26 ottobre) alle ore 20:30 si gioca il match tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova. Un posticipo che si preannuncia spettacolare, con il Pala Barton Energy che accoglierà due tra le squadre più forti del volley italiano. Le due squadre hanno già avuto modo di confrontarsi nella pre-season, in due allenamenti congiunti, ma questo sarà il primo incontro ufficiale della stagione. I Block Devils si presentano alla partita in casa dopo aver vinto in rimonta per 3-1 il match all’Opiquad Arena di Monza.

Dall’altra parte anche Civitanova ha aperto con una vittoria per 3-1 la stagione, superando in casa la Yuasa Battery Grottazzolina. Il match tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova sarà trasmesso in diretta streaming integrale su Rai Play, con la cronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e poi in diretta tv in chiaro su Rai Sport, ma solo a partita in corso. Disponibile anche la diretta streaming in abbonamento su VBTV con la cronaca di Diego Anselmi e il commento tecnico di Marco Ferraro.

Le statistiche di Perugia-Civitanova

Davvero particolare la statistica riguardante i precedenti all-time, perché questa sera Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova si affronteranno con un bilancio di perfetta parità.

Infatti si sono giocate nella storia settantadue partite tra queste due squadre, con trentasei match vinti da Civitanova e altrettanti da Perugia. Al termine della serata l’ago della bilancia si sposterà quindi inevitabilmente verso una delle due compagini. Troviamo un solo ex in questa sfida e si tratta del centrale serbo Marko Podrascanin, che ha giocato con la maglia di Perugia per quattro stagioni consecutive, dal 2016 al 2020, per poi passare prima a Trento e poi approdare a Civitanova nel 2024. Prima dell’inizio del match Oleh Plotnytskyi sarà invece premiato dalla Lega Pallavolo Serie A per il miglior servizio e maggior numero di ace della scorsa stagione.

Le altre partite della seconda giornata di SuperLega

La seconda giornata di regular season della SuperLega si è aperta sabato 25 ottobre con il match tra Yuasa Battery Grottazzolina e Rana Verona, vinto dagli ospiti per 0-3. Nella sfida della domenica pomeriggio, i campioni d'Italia in carica dell’Itas Trentino hanno avuto la meglio in casa per 3-0 contro Sonepar Padova. Gli altri match domenicali in programma sono quelli tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano, MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Cisterna Volley, Valsa Group Modena e Vero Volley Monza. A chiudere la giornata ci sarà come detto il posticipo tra Perugia e Civitanova.