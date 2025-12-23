Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso grande soddisfazione per la vittoria della Supercoppa italiana, evidenziando come la profondità della rosa sia stata determinante. "L’anno scorso avevamo solo il campionato e la Coppa Italia, con molti infortuni. Quest’anno, la stessa situazione, ma l’abbiamo affrontata con una rosa molto più ampia", ha dichiarato a Italia 1, dopo un successo che riporta in bacheca un trofeo che mancava dai tempi di Maradona.

De Laurentiis ha aggiunto: "Questo successo ci riempie di gioia e deve far gioire anche i tifosi.

A loro dico: sognate e, nei sogni, pensate ‘forza Napoli’". Ha poi ricordato che "era dall’epoca di Maradona che non si vincevano due trofei nello stesso anno". Infine, ha elogiato l’allenatore: "Conte è un maestro nel fare la sintesi dei giocatori che ha a disposizione. In vita mia ho sbagliato molto poco, sia con i registi che con gli attori e gli allenatori".

Il significato della vittoria

La finale di Supercoppa ha rappresentato un momento cruciale per il Napoli, che ha saputo reagire alle difficoltà fisiche e agli infortuni grazie a un organico più profondo. La vittoria ha confermato la solidità del progetto tecnico e la capacità della squadra di competere su più fronti.

La strategia di puntare su una rosa ampia si è rivelata vincente per il Napoli.

La capacità di effettuare cambi efficaci ha permesso alla squadra di mantenere intensità e rendimento elevati anche nelle fasi più complesse delle partite. Questo approccio ha contribuito a consolidare il primato e a gestire al meglio le emergenze.

La profondità dell’organico è diventata un elemento distintivo del Napoli, capace di affrontare con successo le sfide di un calendario fitto e competitivo. Un valore aggiunto per il club.