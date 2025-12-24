Il Genoa è stato sanzionato: i suoi tifosi non potranno seguire la squadra nelle prossime tre trasferte. La decisione, ufficializzata oggi, è stata adottata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive con la determina numero 52, a seguito dei gravi incidenti verificatisi prima della partita contro l’Inter.

Le trasferte vietate ai tifosi del Genoa

La misura riguarda le trasferte di Roma, Milan e Parma. I tifosi rossoblù non potranno essere presenti lunedì prossimo all’Olimpico per Roma‑Genoa, né nelle successive gare in programma a San Siro l’8 gennaio e al Tardini il 18 gennaio 2026.

Il provvedimento è stato reso noto oggi, 23 dicembre 2025, ed è motivato dagli scontri avvenuti prima della sfida con l’Inter, che hanno portato all’arresto di cinque ultrà del Genoa e al ferimento di quindici operatori delle forze dell’ordine.

Il ritorno in trasferta

I sostenitori del Genoa potranno tornare a seguire la squadra in trasferta a partire dalla partita contro la Lazio, fissata per il primo febbraio prossimo.

La decisione dell’Osservatorio è stata presa in conseguenza degli incidenti prima di Genoa‑Inter e specifica le date delle partite interessate: Roma‑Genoa il 29 dicembre 2025, Milan‑Genoa l’8 gennaio 2026 e Parma‑Genoa il 18 gennaio 2026. Si fa riferimento alla determina numero 52 e al divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia della squadra ospite, misura che impedisce la presenza dei tifosi rossoblù in trasferta.