Miami subisce una netta sconfitta casalinga contro Toronto, in una serata difficile per Simone Fontecchio. L’italiano, entrato dalla panchina, gioca meno di nove minuti e chiude con 5 punti, 3 rimbalzi, 2 palle rubate e un assist, insufficienti a evitare il ko.

Il match e la prestazione di Fontecchio

Nella partita giocata a Miami, i Raptors si sono imposti con autorità, guidati da Scottie Barnes, autore di 27 punti e 8 rimbalzi. Miami è apparsa spenta e incapace di reagire. Fontecchio, entrando dalla panchina, ha realizzato 5 punti, catturato 3 rimbalzi, recuperato 2 palloni e servito un assist in meno di nove minuti.

Campanello d'allarme per Miami

La sconfitta rappresenta un campanello d’allarme per Miami, che fatica a trovare continuità. Fontecchio, pur mostrando impegno difensivo con le palle rubate, non è riuscito a incidere in fase offensiva, in quella che si conferma una serata da dimenticare.

La nona sconfitta nelle ultime undici partite

Miami incassa la nona sconfitta nelle ultime undici partite e scivola all’ottavo posto nella Eastern Conference. La squadra ha chiuso con la peggior percentuale al tiro casalinga della stagione, fermandosi al 40,2%. Fontecchio ha contribuito con 5 punti (1/4 al tiro, 0/2 da tre, 3/3 ai liberi), 3 rimbalzi e 1 assist.