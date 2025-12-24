La Fiorentina crede nella rimonta. Dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato contro l’Udinese, la squadra di Paolo Vanoli ha scelto la “continuità” come parola d’ordine per tentare l’impresa salvezza. L’obiettivo è ripetersi già sabato al Tardini contro il Parma, in una sfida che assume i contorni di uno scontro diretto per la permanenza in Serie A.

La situazione attuale

La vittoria contro l’Udinese, arrivata alla sedicesima giornata, ha rappresentato un’iniezione di fiducia per i viola, ancora ultimi in classifica. Il prossimo impegno è in trasferta contro il Parma, attualmente quarto, e una vittoria potrebbe ridurre il divario e dare nuovo slancio alla squadra.

Nel frattempo, è attesa a breve l’ufficializzazione di Fabio Paratici come responsabile dell’area tecnica, un innesto che ha già contribuito a riportare serenità nello spogliatoio.

Assenze e allenamenti

Dopo l’allenamento di scarico, Vanoli ha concesso alla squadra una giornata di riposo. Il gruppo si ritroverà per riprendere gli allenamenti, anche durante il giorno di Natale, in vista della sfida contro il Parma, considerata cruciale. Vanoli dovrà fare a meno dello squalificato Ranieri e degli infortunati Gosens e Pablo Mari. Comuzzo, invece, potrebbe recuperare dopo i diversi punti di sutura per il colpo alla testa subito contro l’Udinese.

Nonostante il periodo natalizio e l’ultimo posto in classifica, la tifoseria viola ha risposto presente: sabato saranno oltre 2.700 i tifosi al seguito della squadra al Tardini, un segnale di affetto e vicinanza che può rappresentare un ulteriore stimolo.

Mercato e speranze

Il mercato di gennaio, il primo sotto la guida di Paratici, è atteso con grande interesse. Molto dipenderà dalle mosse che il club metterà in atto per rinforzare la rosa. Ma al momento, la convinzione è che, trovando continuità nei risultati e nelle prestazioni, questa Fiorentina possa davvero centrare l’impresa salvezza.

Il concetto di “continuità” come chiave per uscire da una crisi non è nuovo. In passato, anche con altri allenatori, si è sottolineata l’importanza di mantenere una linea di gioco e una formazione stabile per ottenere risultati. Questo approccio è stato spesso indicato come fondamentale per ritrovare certezze e invertire il trend negativo.