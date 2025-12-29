Permangono incertezze sulle condizioni di Rafael Leão in vista della trasferta del Milan a Cagliari. Secondo quanto riportato da Carlos Passerini del Corriere della Sera, ci sono dubbi sulla sua presenza: "Su Leão non sono sicuro che lo rivedremo: il Milan non è ancora convinto e sicuro che possa esserci a Cagliari, sente dolore quando scatta ad alta velocità”.

Le valutazioni sulle condizioni di Leão

Le dichiarazioni di Passerini, diffuse attraverso il suo canale YouTube, evidenziano come il club rossonero stia valutando con cautela il rientro dell’attaccante portoghese.

Il dolore avvertito da Leão durante gli scatti ad alta velocità rappresenta un campanello d’allarme che induce lo staff tecnico a non forzare i tempi.

Le dichiarazioni di Allegri

Massimiliano Allegri, al termine della partita contro il Verona, ha sottolineato la difficoltà della prossima gara a Cagliari, definendola “una partita complicata” e ribadendo l’importanza di recuperare tutti i giocatori, tra cui Leão, per affrontare al meglio il mese e mezzo cruciale fino a metà febbraio. Ha inoltre evidenziato che Nkunku si è sbloccato.

La gestione del recupero

Leão ha manifestato un fastidio persistente durante l’allenamento, riferendo di avvertire dolore quando accelera. Non si tratta di una ricaduta, ma il club preferisce procedere con prudenza, senza forzare un rientro che potrebbe compromettere la sua condizione fisica.

Incertezza sulla presenza a Cagliari

In sintesi, la presenza di Rafael Leão nella sfida contro il Cagliari resta in forte dubbio. Il dolore avvertito durante gli scatti ad alta velocità, unito alla cautela del Milan, suggerisce che il suo recupero sarà valutato con attenzione nei prossimi giorni. La situazione rimane quindi incerta, con il Milan che non vuole correre rischi inutili.