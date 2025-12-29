La Roma sfida il Genoa questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Artem Dovbyk è stato convocato a sorpresa, nonostante le dichiarazioni in conferenza stampa che lo davano per escluso. Presente anche Hermoso, sebbene non sia al meglio a causa di una pubalgia, mentre restano fuori Bailey, Pellegrini e Baldanzi, quest’ultimo a causa della febbre.

Formazione e assenze

Gian Piero Gasperini ha dunque convocato Dovbyk, contrariamente a quanto affermato in precedenza. Hermoso, pur non essendo in perfette condizioni, figura nella lista dei convocati. Non saranno invece disponibili Bailey, Pellegrini e Baldanzi, con quest’ultimo fermato dalla febbre.

La cornice della partita

La partita tra Roma e Genoa chiude la diciassettesima giornata di Serie A e rappresenta l’ultimo impegno del 2025 per i giallorossi. L'allenatore Gasperini punta molto sull’atteggiamento della squadra, ritenendo che “sotto quel profilo lì la Roma è sempre stata al top, non ha niente di meno delle big”.

Roma-Genoa: dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, oltre che in streaming su DAZN, SkyGo e Now. La Roma, superata in classifica dalla Juventus, cerca una vittoria per rimanere agganciata alle prime posizioni, mentre il Genoa, guidato dall’ex Daniele De Rossi, punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

L'incontro si disputerà questa sera, lunedì 29 dicembre, alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, e sarà valido per la diciassettesima giornata di Serie A.