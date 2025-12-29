L'AC Milan ha chiuso l’ultima giornata del 2025 con una netta vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona, in una partita che il club ha definito come “il modo migliore per concludere un anno lungo e intenso”. Il commento ufficiale, pubblicato sul sito, sottolinea la prestazione “matura e ordinata” della squadra di Allegri, impreziosita da “gol e sorrisi” e da un clean sheet importante.

La reazione del Milan

La vittoria consente al Milan di incamerare tre punti e chiudere il 2025 momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa del completamento del turno.

Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato nel recupero del primo tempo, grazie all’ottava rete in campionato di Christian Pulisic. Nella ripresa, Christopher Nkunku ha firmato la sua prima doppietta in rossonero, festeggiando con un’esultanza dedicata al figlio. Il club ha evidenziato come si sia trattato di “una prestazione matura e ordinata della squadra di Allegri”, con “gol e sorrisi” a suggellare un finale d’anno “benissimo”.

La partita

Il Milan ha mantenuto il possesso palla fin dall’inizio, contro un Verona ben organizzato in difesa. La prima conclusione è arrivata al ventesimo minuto, con un destro di Loftus-Cheek deviato in angolo. Al ventottesimo, un cross basso di Rabiot ha trovato Nkunku, che però non è riuscito a concludere.

Al trentacinquesimo, Mosquera ha provato a rendersi pericoloso, ma senza successo. Il vantaggio è arrivato nel recupero del primo tempo: corner di Modrić, sponda di Rabiot e tocco sotto porta di Pulisic.

A inizio ripresa, un fallo di Nelsson su Nkunku ha portato al rigore trasformato con freddezza dal francese. Al cinquantatreesimo, Modrić ha calciato da fuori: Montipò ha respinto, ma Nkunku è stato pronto a ribadire in rete. Nella mezz’ora finale, il Verona ha provato a reagire, soprattutto con Niasse, ma senza successo: il risultato è rimasto invariato fino al triplice fischio.

I prossimi impegni

Il club ha già annunciato che il lavoro non si ferma: la squadra inizierà subito la preparazione per la trasferta di Cagliari, in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45.

La vittoria per 3-0 ha rilanciato le ambizioni rossonere, permettendo al Milan di chiudere il 2025 in vetta alla classifica, seppure provvisoriamente. Il primo tempo è stato equilibrato, con il Verona capace di mettere in difficoltà la manovra milanista, ma nella ripresa il Diavolo ha preso il controllo grazie alla concretezza sotto porta e alla qualità di Modrić, autore di assist decisivi e applaudito per la sua prestazione. Nkunku, con la doppietta, si è confermato protagonista assoluto.